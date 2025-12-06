На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист НХЛ за несколько секунд выпил стакан пива на матче

Хоккеист Задоров на матче НБА за несколько секунд выпил стакан пива
true
true
true

Российский защитник команды НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В какой-то момент камера выхватила хоккеиста крупным планом. Задоров в это время выпил полный стакан пива, сделав всего несколько глотков. Зрители, посетившие матч, встретили поступок Задорова аплодисментами.

«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата со счетом 126:105.

В прошлом сезоне НХЛ Задоров стал самым грубым защитником лиги, завершил регулярный чемпионат на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Игрок стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать больше всех минут штрафа в регулярке. В его активе 40 малых штрафов. Также Задорова семь раз удаляли на пять минут и три раза — на 10.

В 81 матче Задоров набрал 22 (4+18) очка. В Восточной конференции «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 76 очков за 82 игры.

Ранее Задоров устроил драку с форвардом «Торонто» в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами