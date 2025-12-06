Российский хоккеист НХЛ за несколько секунд выпил стакан пива на матче

Хоккеист Задоров на матче НБА за несколько секунд выпил стакан пива

Российский защитник команды НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В какой-то момент камера выхватила хоккеиста крупным планом. Задоров в это время выпил полный стакан пива, сделав всего несколько глотков. Зрители, посетившие матч, встретили поступок Задорова аплодисментами.

«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата со счетом 126:105.

В прошлом сезоне НХЛ Задоров стал самым грубым защитником лиги, завершил регулярный чемпионат на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Игрок стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать больше всех минут штрафа в регулярке. В его активе 40 малых штрафов. Также Задорова семь раз удаляли на пять минут и три раза — на 10.

В 81 матче Задоров набрал 22 (4+18) очка. В Восточной конференции «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 76 очков за 82 игры.

Ранее Задоров устроил драку с форвардом «Торонто» в матче НХЛ.