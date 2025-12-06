6 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 декабря в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Свой день рождения отмечает Санта Клаус. По православному календарю — День памяти благоверного князя Александра Невского. Какие еще знаковые даты и праздники приходятся на 6 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 декабря

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

6 декабря 1991 года в структуре МВД СССР впервые было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. За свою историю оно несколько раз меняло статус, но задачи подразделения оставались неизменными — борьба с наркопреступностью, предотвращение распространения наркотиков, профилактика наркомании. В 2016 году приказом МВД 6 декабря стало профессиональным праздником сотрудников подразделений.

За минувшее десятилетие в России на треть сократилось количество состоящих на учете наркозависимых граждан, более чем в 4,5 раза снизилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

«33 тонны наркотиков и 200 лабораторий». Генерал МВД — о борьбе с наркопреступностью в России Кто такой типичный наркоторговец, где в России больше всего нарколабораторий и какие наркотики чаще всего... 09 декабря 09:08

close Александр Кряжев/РИА Новости

День рождения Санта Клауса

Сегодня западные христиане вспоминают святого Николая, ставшего прообразом Санта Клауса. В честь праздничной даты зарубежные волшебники устраивают встречи, обмениваются опытом и, конечно же, принимают поздравления от детей. А еще в этот день проходят парады Санта Клаусов.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 декабря в других странах

День защитников Дубровника — Хорватия. Во время войны за независимость Хорватии город Дубровник не раз подвергался бомбежкам со стороны Югославской народной армии. 6 декабря 1991 года в результате налета погибло 14 человек и около 60 было ранено. Всего за месяцы бомбардировок жертвами стали более ста человек. В память об этих трагических событиях ежегодно проходит возложение цветов к мемориалам.

День основания столицы Кито — Эквадор. Кито — один из старейших и красивейших городов Латинской Америки. Он был построен в конце первого тысячелетия как центр племени киту, позже его завоевали инки. В XVI веке испанцы захватили эту территорию, и 6 декабря 1534 года был официально выпущен акт об основании города Кито. В 1830 году этот населенный пункт стал столицей независимого государства Эквадор. В 1978 году его одним из первых включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. День рождения эквадорской столицы празднуют всю первую неделю декабря.

День конституции — Испания. 6 декабря 1978 года в Испании состоялся референдум, по результатам которого страна получила новую Конституцию. С тех пор это государственный праздник и официальный выходной. Все желающие в этот день могут посетить нижнюю палату испанского парламента и познакомиться с ее работой. Также можно бесплатно побывать в музеях. В Мадриде проходят официальные торжественные церемонии и военный парад.

Религиозные праздники 6 декабря

День памяти благоверного князя Александра Невского

Александр Невский — выдающийся полководец и государственный деятель. Новгородский князь жил в XIII веке и прославился великими победами. В 1240 году он разгромил шведские войска на Неве, а два года спустя — немецких рыцарей на Чудском озере.

Князь сделал очень многое для укрепления православия на Руси. В конце своего жизненного пути он принял монашеский постриг с именем Алексий. В 1547 году Александра Невского причислили к лику святых.

День памяти благоверного Александра Невского: почему великий князь стал святым? 6 декабря православные христиане отмечают день памяти благоверного князя Александра Невского, одного... 05 декабря 19:17

Сегодня его мощи находятся в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. С момента упокоения князя стали появляться свидетельства о многочисленных чудесах рядом с его мощами. С просьбами об укреплении духа, исцелении, защите Руси к нему обращались люди разных сословий.

close Александр Кряжев/РИА Новости

День памяти святителя Митрофана

Святитель Митрофан Воронежский жил в конце XVII — начале XVIII веков. Он родился во Владимире, 40 лет вел мирскую жизнь. А когда овдовел, принял монашеский постриг. Став епископом Воронежской епархии, начал строить храмы в России, смело боролся с расколом. После кончины святого люди начади поклоняться его мощам и стали свидетелями многих чудес.

close Икона с изображением Святителя Митрофана Воронежского в Государственном историческом музее в Москве Сергей Пятаков/РИА Новости

День святого Николая у католиков

6 декабря западные христиане вспоминают святого Николая Чудотворца — покровителя детей, путешественников, невинно осужденных. Он жил в III--IV веках в городе Мире провинции Ликии ныне город Демре в Турции. В юности Николай преуспел во многих науках, но особенно — в изучении Священного Писания. С ранних лет он посвятил себя Богу. На протяжении всей жизни святой Николай много помогал людям. Он прославился многочисленными чудесами: после его молитвы ожил моряка, считавшийся погибшим при шторме. Николай Чудотворец также помог трем бедным девушкам, которым грозило бесчестие, и спас жителей Миры, несправедливо приговоренных к казни.

После смерти святого его тело стало мироточить. По сей день сотни тысяч паломников стремятся попасть в итальянский город Бари, где хранятся мощи Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых христианских святых, к которому постоянно обращены молитвы верующих.

Православная церковь 6 декабря также чтит память: • святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского;

• мучеников Сисиния, епископа Кизического, и Феодора Антиохийского,

• преподобного Колумбана, игумена Люксеейского;

• священномученика Филиппа Распопова

и других.



Католическая церковь вспоминает:



• святого Эмилиана,

• святого Петра Паскуаля.

Народные праздники и приметы 6 декабря

Митрофанов день

В память о святителе Митрофане Воронежском на Руси отмечали Митрофанов день. В этот день хозяйки пекли пироги, а мужчины плели лапти. К изготовлению лаптей привлекались и дети, причем только мальчики. В этот день запрещалось ругаться и жаловаться на жизнь. Полагалось совершать добрые поступки и проявлять щедрость.

Приметы

Мелкий снег и северный ветер — к дождям в июне.

Тяжелые облака плывут низко — к скорым холодам.

Если луна стала красной, то на следующий день будет сильный ветер и начнется снегопад.

На небе мало облаков — к холодам.

Какие исторические события произошли 6 декабря

1240 год — после длительной осады войска Батыя взяли Киев (по другой версии, это произошло 19 ноября).



— после длительной осады войска Батыя взяли Киев (по другой версии, это произошло 19 ноября). 1741 год — в России произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла дочь Петра I — 31-летняя Елизавета Петровна.

«На троне Елизавета, вокруг пьяные солдаты». Как Иван VI лишился власти 6 декабря 1741 года произошел самый быстрый и бескровный дворцовый переворот в истории... 06 декабря 22:42

1912 год — в Египте при раскопках обнаружили бюст Нефертити — супруги фараона Эхнатона.



— в Египте при раскопках обнаружили бюст Нефертити — супруги фараона Эхнатона. 1917 год — в порту Галифакса французский военный корабль «Монблан», нагруженный боеприпасами, столкнулся с норвежским судном, в результате чего произошел мощный взрыв. Порт и прилегающий к нему район были уничтожены. Погибло около 2000 человек.



— в порту Галифакса французский военный корабль «Монблан», нагруженный боеприпасами, столкнулся с норвежским судном, в результате чего произошел мощный взрыв. Порт и прилегающий к нему район были уничтожены. Погибло около 2000 человек. 1986 год — музыкант и автор песен Сергей Кузнецов основал музыкальную группу «Ласковый май» из воспитанников оренбургского детского дома, среди которых был и Юра Шатунов . После знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив перебрался в Москву.



— музыкант и автор песен Сергей Кузнецов основал музыкальную группу «Ласковый май» из воспитанников оренбургского детского дома, среди которых был и . После знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив перебрался в Москву. 2000 год — в Дубне открыт ливерморий — химический элемент с атомным номером 116.

Дни рождения и юбилеи 6 декабря

В 1742 году родился Никола Леблан — французский химик-технолог.



— французский химик-технолог. В 1812 году родился Николай Пименов — русский скульптор.



— русский скульптор. В 1841 году родился Фредерик Базиль — французский художник, один из основателей импрессионизма.



— французский художник, один из основателей импрессионизма. В 1927 году родился Владимир Наумов — кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР.



— кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. В 1933 году родился Юрий Ивашечкин — советский и российский авиаконструктор, создатель штурмовика Су-25, первый главный конструктор пассажирского самолета SSJ-100.



— советский и российский авиаконструктор, создатель штурмовика Су-25, первый главный конструктор пассажирского самолета SSJ-100. В 1957 году родился Михаил Евдокимов — советский и российский артист эстрады, юморист, актер, певец, телеведущий, губернатор Алтайского края (2004–2005).

close Михаил Евдокимов Yurii Zheludev/Global Look Press

Кто отмечает дни рождения

76 лет исполняется Ольге Науменко — советской и российской актрисе, народной артистке РФ («Раневская», «Пассажиры»).



— советской и российской актрисе, народной артистке РФ («Раневская», «Пассажиры»). 67 лет исполняется Александру Балуеву — советскому и российскому актеру («Князь Андрей», «Угрюм-река»).



— советскому и российскому актеру («Князь Андрей», «Угрюм-река»). 55 лет исполняется Владимиру Политову — российскому певцу, участнику группы «На-На».

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»