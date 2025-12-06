Почти 30 человек пострадали в результате наезда машины на людей во Франции

В Гваделупе 27 человек пострадали при наезде машины на толпу во время вечеринки

В Сент-Анн во французской Гваделупе 27 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу во время рождественской вечеринки. Об этом сообщает Franceinfo.

Инцидент произошел вечером 5 декабря на площади Шёльчер, расположенной напротив ратуши и церкви. Машина внезапно выехала с дороги и на полном ходу врезалась в группу людей возле торговой палатки.

Отмечается, что водитель был пьян и, вероятно, находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Его задержали сразу после происшествия.

Очевидцы рассказали, что после наезда началась паника.

«Мы просто увидели машину, которая мчалась прямо на нас. И пока мы пытались понять, мы уже лежали на земле... Люди кричали, а там были дети», — рассказала одна из пострадавших.

По словам главы службы неотложной помощи Патрика Портекопа, все пострадавшие были доставлены в больницы. Травмы получили семеро детей, один подросток и 19 взрослых.

