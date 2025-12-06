В Минобороны РФ подтвердили удары по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

Российские войска в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергообъектам Украины, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все указанные объекты были уничтожены.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе Украины в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Также председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе поврежден энергообъект после российских ударов.

