На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ подтвердили удары по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины
close
Кадр из видео/Минобороны РФ

Российские войска в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергообъектам Украины, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все указанные объекты были уничтожены.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе Украины в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Также председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе поврежден энергообъект после российских ударов.

Ранее главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами