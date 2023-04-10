«Защитить как себя». О чем Лукашенко попросил Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику. По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным — и тот его поддержал «по всем направлениям». По мнению Лукашенко, западные страны «растоптали» договоры, которые предусматривают гарантии безопасности для Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минску требуются гарантии безопасности на случай нападения на республику, сообщает агентство БелТА. По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси РФ защищает ее как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности»,

— заявил Лукашенко.

Этот вопрос белорусский президент обсуждал с Путиным — тот его поддержал «по всем направлениям» и предложил пересмотреть межгосударственные соглашения и решить, «какой нормативный правовой акт надо принять, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

Лукашенко отметил, что западные страны «растоптали» договоры и соглашения, данные в рамках Будапештского меморандума, «и никакой безопасности нет».

«Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?» — задался он вопросом.

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Отдельные договора были подписаны с Белоруссией и Казахстаном и предоставляют им гарантии безопасности, суверенитета и территориальной ценности за отказ от ядерного оружия.

Еще в октябре 2022 года Лукашенко обвинял западные страны в том, что те не смогли справиться «с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности».

Также Лукашенко обсудил с Шойгу вопросы слаживания и боевой подготовки совместной союзной группировки войск. «Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», — заявил белорусский президент.

«Мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем [Путиным]», — отметил Шойгу.

Обращение Лукашенко к народу

31 марта белорусский президент выступил с обращением к народу. Он заявил, что Минск готов принять на своей территории не только тактическое (ТЯО), но и стратегическое ядерное оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Также он сообщил, что поручил восстановить в Белоруссии площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь».

По словам Лукашенко, Белоруссия готова обеспечивать свой суверенитет в том числе ядерным арсеналом. «Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал он.

Размещение в Белоруссии российского ТЯО 25 марта анонсировал Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия. Однако, подчеркнул президент, оно будет находиться под контролем российских военных.

Переговоры в Москве

Лукашенко приехал в Москву 5 апреля. Президенты встретились в Кремле, а 6 апреля приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Также прошла встреча в служебной кремлевской квартире, где «обсуждались самые закрытые темы», сообщал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». Позже это подтвердил Песков.

В первый день переговоров обсуждались вопросы выполнения «дорожных карт» Союзного государства. По словам Лукашенко, 28 совместных отраслевых программ выполнены примерно на 80%. Также обсуждались вопросы торговли и противодействия санкциям.

«Оказывается, и здесь нашли возможности работать: и ракеты летают, и боевая техника передвигается у вас и у нас, — пояснил Лукашенко. — Все пугали голодом и холодом. И что? Сегодня уже в России хлеб некуда девать. Когда такое было? Такой урожай огромный. Точно так же будет и в промышленности».

После заседания Высшего госсовета СГ стало известно о создании Концепции безопасности межгосударственного объединения. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия двух стран, в том числе отразят внешние вызовы, отметил Путин.