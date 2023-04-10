«Внезапный непредвиденный доход». Как Брюссель заработал на замороженных российских активах

Бельгия заработала в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от замороженных активов России стоимостью €250 млрд. Эти средства размещены через международный депозитарий Euroclear и были реинвестированы. Как отмечает газета Le Soir, в 2023 году Брюссель снова может заработать на этих активах, но уже меньше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 10 апреля, власти Бельгии сообщили, что страна в 2022 году получила €625 млн в виде налогов с доходов от замороженных российских активов. Эти средства, в частности, размещены на площадке Euroclear, зарегистрированной в Брюсселе, пишет газета Le Soir.

«В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов — €625 млн, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России», — говорится в публикации.

Схема получения доходов

В Бельгии, по подсчетам издания, заморожены €250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы компанией.

В результате Euroclear получила сверхприбыль в размере €821 млн, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

Отмечается, что и в 2023 году Бельгия может заработать на этих активах, но уже меньше, чем по итогам прошлого года.

В числе замороженных в Бельгии российских средств €191,9 млрд приходятся на транзакции и €58,7 млрд — на активы, в основном в виде ценных бумаг, рассказал глава бельгийского казначейства Александер Де Гест.

По его словам, в поиске и заморозке активов РФ бельгийским властям помогает опыт блокирования средств других стран, в том числе Ливии, Северной Кореи, Сирии и Ирана.

Согласно бельгийским законам об «охране собственности», передача замороженных российских активов невозможна — для этого необходимо изменение «отдельных европейских норм», отметил он.

Разморозка активов

Де Гест также сообщил, что власти Бельгии рассмотрели 300 заявок на разблокирование российских активов из около 1 тыс. поданных. В большинстве случаев были выданы отказы, несколько опротестованы в судебном порядке.

«Более тысячи заявок было подано. Учитывая ограниченные ресурсы отдела и значительный объем необходимых изысканий, только 300 из них обработаны к настоящему моменту.

Эти запросы исходят от лиц и организаций, которые считают, что на них не должны распространяться санкции.

Например, клиенты российских банков, которые были, в свою очередь, клиентами Национального расчетного депозитария России [в отношении которого ЕС ввел санкции], и активы которых были в результате заморожены», — пояснил собеседник газеты..

Он указал, что для разморозки средств клиент должен доказать, что они не находятся под санкциями и не действуют в интересах лиц, находящихся под санкциями, а также что эти средства не будут возвращены в Россию.

«Если у нас есть малейшие сомнения, мы не размораживаем средства», — подчеркнул Де Гест.

По его словам, менее чем в пяти случаях отказы были опротестованы в судебном порядке. В частности, Банк Санкт-Петербург добился разморозки $110 млн, которые были размещены в Euroclear.

Санкции и заморозка активов РФ

27 февраля 2023 года в бельгийском Минфине проинформировали, что королевство заморозило активы РФ на €58 млрд, а также блокировало связанные с Россией транзакции на €191 млрд.

10-й пакет санкций ЕС в отношении России обязывает европейские банки информировать своих национальных регуляторов и Еврокомиссию об объеме имеющихся у них на балансе блокированных российских средств.

Таким образом ЕК намерена провести «инвентаризацию замороженных активов», которые затем ЕС планирует конфисковывать и направлять на нужды восстановления Украины, как только для этого будет придумано и принято необходимое законодательство. Над его разработкой Брюссель интенсивно работает, передает ТАСС.