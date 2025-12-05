Дом из «Мастера и Маргариты», 40 часов и машины: что изъяли у Тимура Иванова

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова «практически все заявленные ведомством активы» — исключением стал лишь автомобиль Bentley, которым владеет экс-супруга Иванова. В частности, в доход государства обращены: особняк из «Мастера и Маргариты», земельные участки, более 40 элитных часов, ювелирные украшения, автомобили и коллекционное оружие. Сам Иванов, ранее осужденный на 13 лет за растрату, заявил, что имущество приобрел законно.

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства имущества экс-замминистра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о собственности стоимостью более 1,2 млрд рублей.

«В суде установлено, что Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность», — заявили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве подчеркнули, что на счетах и при обысках у Иванова также обнаружили более 260 млн рублей.

Дело Тимура Иванова Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года на рабочем месте, вскоре его уволили с должности замминистра обороны. Летом 2025-го Московский городской суд приговорил Иванова к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей: его признали виновным в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн рублей и легализации почти 4 млрд рублей, выведенных из банка «Интеркоммерц». В конце ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

По данным ТАСС, оглашение списка изъятого имущества заняло почти час, в доход государства были взысканы «практически все заявленные надзорным ведомством активы»: исключением стал лишь автомобиль Bentley, принадлежащий бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой.

В частности, у Иванова забрали особняк в Чистом переулке в Москве, известный как «дом из «Мастера и Маргариты» (по мнению исследователей, именно в этом здании снимал подвал Мастер из романа Михаила Булгакова. — «Газета.Ru»), а также восемь земельных участков в подмосковной деревне Раздоры, два участка в Карелии, участок в дачном хозяйстве «Архангельское» в Красногорске.

Кроме того, изъяты были: более 40 элитных часов, антикварные книги, около 200 ювелирных изделий бывшей жены Иванова — включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's, — около 30 единиц коллекционного холодного и огнестрельного оружия, более 20 ретро- и премиум-автомобилей, мотоциклы, объекты недвижимости и счета в рублях и валюте.

«Также конфискованы изъятые по месту жительства и службы Иванова денежные средства в размере 213 млн 738 тыс. рублей, $336 854, 186 800 евро и 100 дирхам ОАЭ», — отмечает «Интерфакс».

«Какие ко мне вопросы?»

Сам Иванов, выступавший на заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что все имущество было приобретено им законно и задекларировано.

«Объект в Архангельском, например, руководством нашей страны за заслуги перед Отечеством мне было позволено приватизировать с 60-процентной скидкой. Все остальные объекты, якобы полученные преступным путем, были мной официально задекларированы. Ни одного замечания мне не было подано, в том числе со стороны администрации президента», — сказал экс-замминистра.

Иванов также подчеркнул, что имущество других ответчиков по иску — в их числе его бывшая супруга Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров и несколько компаний — ему не принадлежит.

Кроме того, Иванов признался, что ему непонятна суть иска Генпрокуратуры.

«Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц в том числе. В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск», — сказал он.

Участвовала в заседании и экс-жена Иванова Светлана Захарова. Она просила суд не изымать ее дорогие серьги и кольца, настаивая, что приобрела украшения сама еще до знакомства с бывшим супругом.

Кроме того, она заявила, что экс-замминистра «вел двойную жизнь», и обвинила его в многочисленных изменах, сообщает Life со ссылкой на SHOT. По словам женщины, муж заводил отношения на стороне, у него есть двое детей от других женщин, а также четырежды подавал на развод. С 2022 года пара жила отдельно.