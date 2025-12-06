На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов Болгарии терпит бедствие атакованный дроном ВСУ танкер. Спасательной операции мешает погода

У берегов Болгарии спасают атакованный морским дроном ВСУ танкер Kairos
Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, спустя неделю оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция. Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия затрудняют работу спасательных служб.

О повреждении судна стало известно вечером 28 ноября. Источники CNN и Reuters сообщали, что по Kairos, следовавшему в Новороссийск, нанесли удар морские дроны Sea Baby, используемые Службой безопасности Украины. Атака стала частью серии ударов по танкерам, которые приписывают к так называемому теневому флоту России.

Спустя несколько часов был атакован танкер Virat, находившийся в 35 морских милях от турецкого побережья. На его борту было 20 членов экипажа, утром 29 ноября судно подверглось повторному удару. По данным Marine Traffic и телеканала БНТ, Kairos и Virat ходят под флагом Гамбии и включены в санкционные списки, связанные с российским экспортом нефти. Bloomberg указывал, что Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

2 декабря беспилотники ударили по российскому танкеру Midvolga, перевозившему подсолнечное масло из России в Грузию. На борту находились 13 человек, никто не пострадал.

Как Kairos оказался у берегов Болгарии

Болгарская морская администрация пояснила, что ранним утром 5 декабря танкер был обнаружен в территориальных водах страны, однако связь с ним установить не удалось. После запроса в Морской координационный центр в Анкаре было подтверждено, что это танкер Kairos с 10 моряками на борту. Ближе к вечеру экипаж направил запрос на эвакуацию.

По данным Maritime.bg, судно ранее буксировал турецкий буксир, который оставил танкер неподалеку от болгарской акватории.

Kairos дрейфовал без энергии, подвергаясь воздействию сильного северо-восточного ветра с порывами более 15 м/с.

Судно удалось поставить на якорь примерно в пяти кабельтовых от Ахтополя. Местные жители видели танкер на расстоянии около 100 метров от берега.

Болгарские эксперты отмечали, что судно находилось в относительно безопасной зоне: глубина около 20 метров и каменистое дно позволяли удерживать Kairos на якоре. Риска разлива нефти не было, так как танкер не перевозил сырье.

Ход спасательной операции

В Министерстве транспорта Болгарии сообщили, что операция проводится силами Агентства морской администрации, Управления пограничной полиции и Военно-морских сил. К участию готовы два буксира, однако сильное волнение моря до 4 баллов существенно затрудняет маневрирование. Пограничная полиция и вертолет ВМС ведут постоянное наблюдение за судном.

Специализированная группа пограничной полиции готова выйти к танкеру при стабилизации погодных условий.

С экипажем поддерживается связь, моряки обеспечены необходимым защитным снаряжением. В Бургасе работает кризисный штаб.

Турецкие власти ранее заявляли, что экипаж Kairos был эвакуирован после пожара, возникшего на борту в результате атаки у побережья Кефкена, и что пожар тушили несколько дней. По данным Анкары, атаки затронули также танкеры Virat и Midvolga 2. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что удары по связанным с Россией танкерам угрожают безопасности региона.

