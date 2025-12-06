На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило о перехвате пяти украинских беспилотников в Ленобласти

Минобороны: в Ленобласти за три часа уничтожили пять беспилотников
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 8:00 до 11:00 мск.

Об атаках беспилотников сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Губернатор предупредил население, что из-за работы систем ПВО возможно понижение скорости мобильного интернета.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 116 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны были сбиты над десятью регионами страны. Больше всего (29) аппаратов перехватили над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской и 21 — над Белгородской. Кроме того, сообщалось о шести сбитых дронах над Тверской областью, трех — над Курской и трех — над Липецкой. По одному аппарату уничтожили в Тульской и Орловской областях, еще два — в Тамбовской.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами