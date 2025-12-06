Минобороны заявило о перехвате пяти украинских беспилотников в Ленобласти

Минобороны: в Ленобласти за три часа уничтожили пять беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 8:00 до 11:00 мск.

Об атаках беспилотников сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Губернатор предупредил население, что из-за работы систем ПВО возможно понижение скорости мобильного интернета.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 116 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны были сбиты над десятью регионами страны. Больше всего (29) аппаратов перехватили над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской и 21 — над Белгородской. Кроме того, сообщалось о шести сбитых дронах над Тверской областью, трех — над Курской и трех — над Липецкой. По одному аппарату уничтожили в Тульской и Орловской областях, еще два — в Тамбовской.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.