«Вы пострадавшая, как и я»: Долина пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру

Лариса Долина подробно рассказала, как стала жертвой мошенников, и пообещала вернуть 112 млн рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, которую суд лишил права на эту недвижимость. Народная артистка подчеркнула, что у нее «нет денег», но она «сделает все возможное». При этом адвокат Лурье называет предложенные Долиной условия возврата «кабальными» и утверждает, что сторона покупательницы изначально была готова пойти на мировое соглашение, но певица отказалась.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что вернет деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, хотя суд и возвратил ей недвижимость без всяких условий.

«Для меня самое важное — сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой, а это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала певица в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. И я заявляю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — добавила Долина.

Она рассказала, что мошенники впервые связались с ней в начале апреля 2024 года — под видом ректора университета, где работает Долина. Злоумышленники смоделировали голос ректора с помощью нейросети. «Она сказала мне: «Лариса Александровна, сейчас я вас соединю с начальником службы безопасности института, он вам расскажет. У вас серьезные материальные проблемы», — поделилась певица.

«Начальник службы безопасности» в свою очередь перевел звонок «офицеру ФСБ», объяснив, что на счета Долиной якобы покушаются злоумышленники. Певице заявили, что некий человек пытается оформить на нее кредит в 100 млн рублей, и даже прислали фото «документа». А затем ее направили к якобы «сотруднику Росфинмониторинга», который и выдавал ей инструкции.

«С этого момента началось очень сильное давление, настолько сильное, что я верила безоговорочно каждому слову», — заявила она.

Певица рассказала, что «сотрудник Росфинмониторинга» призывал ее срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета. «Если вы этого сегодня не сделаете, ваши деньги все украдут мошенники», — цитирует она его угрозы. Долина послушалась.

Злоумышленник убеждал ее, что в службе безопасности банка работают мошенники и что «никому нельзя верить». Поэтому артистка соврала в кредитной организации о целях переводов.

«Когда подозрение на то, что я перевожу деньги мошенникам, возникло у службы безопасности банка, меня вызвали и спросили: «А вы знаете, кому вы отправляете деньги?» Я говорю: «Да, конечно, я знаю. Это те люди, которые помогают мне сделать гастрольный тур юбилейный».

Потому что это как раз было за год до моего юбилея. Я действительно начинала готовиться к юбилею. Поэтому это была очень веская причина <…> Это были большие суммы», — уточнила она.

Артистке также запретили рассказывать о произошедшем дочери, угрожая «статьей за разглашение».

Продажа квартиры и доверенность на Человека-паука

После того, как певица перевела деньги, ей заявили, что мошенники покушаются и на ее квартиру — и жилье необходимо «срочно продавать», причем по цене ниже рыночной. Злоумышленники соединили Долину с риелторским агентством, через которое она и продала квартиру Полине Лурье. При этом певица подчеркнула, что мошенники не знали, кто будет покупателем — посмотреть жилье приезжали несколько человек. Причину продажи певица покупательнице не раскрыла, заявив, что ей якобы «стало тесновато». Полученные деньги она отдала мошенникам.

Кроме квартиры, мошенники покушались и на загородный дом Долиной. «Звонит и говорит: «У вас же есть загородная дача?» — я онемела в этот момент. Я говорю: «Да, у меня есть загородная дача». Он говорит: «Дела очень плохи, потому что мошенники покушаются на ваш загородный участок и опять пишут заявку на получение кредита, поэтому надо срочно брать залог под ваш загородный дом», — пересказала разговор Долина. Сохранить имущество ей удалось лишь благодаря инвесторам, отказавшимся давать ей деньги под залог дачи.

При этом один из злоумышленников уговаривал ее оформить доверенность на его имя и даже присылал ей фото якобы своего паспорта. Снимок документа показали в эфире: в нем использована фотография человека, похожего на голливудского актера Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука .

Долина поняла, что стала жертвой мошенников, лишь спустя четыре месяца. После этого она не комментировала ситуацию публично, так как в интересах следствия дала подписку о неразглашении и не имела права ничего рассказывать. Сейчас следствие по делу уже закончено, трое подсудимых отбывают наказание.

В финале программы Долина обратилась к Лурье : «Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что я верну вам все деньги в полном объеме. Потому что это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы так же, как и я, пострадавшая <...> Я очень надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся и договоримся», — сказала она.

«Мир на кабальных условиях»

Лурье на «Пусть говорят» не появилась, однако в эфире показали ее ответ на приглашение: женщина поблагодарила журналистов, но подчеркнула, что она не публичный человек и хотела бы оградить себя и детей от лишнего внимания. Также покупательница квартиры сообщила, что не комментирует ситуацию, чтобы избежать обвинений в давлении на суд.

«Сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», — написала она в сообщении.

5 декабря стало известно, что Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Долиной, предложившей вернуть ей уплаченную за квартиру сумму, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

«Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Юрист добавила, что у Долиной есть другое имущество, которое она могла бы продать, чтобы рассчитаться с Лурье, однако та до сих пор этого не сделала.

Свириденко подчеркнула, что еще на первом судебном заседании предложила певице заключить мировое соглашение с ее клиенткой, вернув покупателю уплаченную за квартиру сумму. Долина отказалась, после чего начался длительный судебный процесс.

За это время ФНС выставила Лурье налог на имущество физлиц, и та как титульный заемщик его оплатила, отдав более 100 тыс. рублей. Долина же, проживая в квартире, не платила налог с июня по декабрь 2024 года.

Сделка и суды

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру и перевела деньги мошенникам. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть недвижимость обратно.

Хамовнический и Московский городской суды удовлетворили требования Долиной и вернули квартиру в ее собственность.

В конце ноября 2025-го Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате Долиной недвижимости. В результате покупательница, заплатившая артистке 112 миллионов рублей, осталась без квартиры и денег.

16 декабря Верховный суд РФ должен рассмотреть дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций.