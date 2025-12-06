В НАТО заявили, что Россия выстраивает свою политику на 100 лет вперед

Посол США в Турции Баррак: РФ выстраивает свою политику на сто лет вперед

Россия выстраивает свою политику с перспективой на сто лет. Об этом заявил посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак, передает агентство Anadolu.

«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — подчеркнул он.

Говоря о Турции, дипломат напомнил о «дружбе» между Трампом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, два лидера установили эту связь «необычными отношениями».

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее Мелони призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.