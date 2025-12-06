На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С 1 января в России вырастут пенсии и пособия

Бессараб: с 1 января проиндексируют страховую пенсию и соцвыплаты
Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 января 2026 года в России вырастут ряд социальных выплат. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб сообщила, что с 1 января на 7,6% будет проиндексирована страховая пенсия — ее получателями являются более 38 миллионов граждан.

Вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей, уточнила депутат.

Также повысятся размеры пособий, которые связаны с МРОТ, а именно пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособия по безработице.

При этом граждане, которые получают зарплату с 1-го по 11-е число месяца, а в январе это будут выходные дни, получат повышенные выплаты уже в последний рабочий день 2025 года.

Ранее Росстат подсчитал, что средний размер пенсий для россиян в октябре этого года вырос на 11,7% в сравнении с октябрем прошлого года.

Ранее депутат рассказал, как работающему пенсионеру выгодно уволиться.

