Польша мобилизовала «все необходимые силы и средства» из-за России

Командование ВС Польши: Варшава мобилизовала силы из-за активности авиации РФ
Kuba Stezycki/Reuters

Польша мобилизовала «необходимые силы и средства» из-за активности российской авиации. Об этом в соцсети X сообщило командование ВС Польши.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что польские истребители поднимались в воздух из-за активности РФ.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства», — объяснили польские военные.

Утром 6 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Днепропетровске сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги.

