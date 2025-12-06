Россиян унесло в море, пока они отдыхали в доме на колесах в Турции

В Турции автодом с российскими туристами унесло в море

Российских туристов унесло в море, пока они отдыхали в автодоме в Турции, сообщает Telegram-канал Shot.

«Двое российских туристов остановились в доме на колесах на побережье турецкого курорта Кемер. Пока они наслаждались вечерними пейзажами, начался сильный дождь и поднялся штормовой ветер, который не позволил туристам выехать с размытого пляжа. Река Агва вышла из берегов и смыла дом на колесах вместе с парочкой россиян внутри», — сообщает канал.

Отмечается, что россиян спасли, дом на колесах вытащили при помощи экскаваторов. Туристы не пострадали.

До этого в турецком городе Газиантеп молния поразила движущийся трамвай с пассажирами. Об этом сообщил Haberturk со ссылкой на DHA.

По данным газеты, инцидент произошел около полудня на линии Бурч–Суд в районе Панжарлы во время сильного дождя. Пассажиров экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали о небольшой панике.

Движение трамваев на линии временно приостановили, пока экипажи обеспечивали безопасность и снимали пораженное транспортное средство с линии. После этого рейсы возобновили.

Ранее крупная авария с автобусом и грузовиком произошла в Турции.