Ярость и паника. Что еще мы узнали из утечки секретных данных США

The New York Times и The Washington Post опубликовали новые материалы о данных разведки, которые в конце февраля-начале марта утекли в интернет. NYT рассказывает, что документы содержали информацию о планах Украины в Артемовске, а также оценку Вашингтоном состояния ВСУ. Кроме того, в них перечислялись и предполагаемые действия со стороны России. WP пишет, что высокопоставленные лица, узнав о «сливе» информации, «пришли в ярость».