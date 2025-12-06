Мадуро осудил вручение Премии мира Трампу:

Бывший руководитель Независимого наблюдательного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мигель Мадуро заявил, что организация не должна была вручать президенту США Дональду Трампу Премию мира, передает NRK.

«То, что ФИФА вручает Премию мира, — это не проблема. Проблема, что премия достается кому-то, кто активен в политике. Тогда это становится нарушением принципа политической нейтральности», — сказал Мадуро.

Глава ФИФА Джанни Инфантино вручил Премию мира Трампу во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Трамп сделал заявление после получения Премии мира.