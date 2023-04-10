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«Неважно, каким способом получили эту повестку». Военнообязанных призовут онлайн

Картаполов заявил, что электронные и бумажные повестки будут иметь равную юридическую силу

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Военнообязанные смогут получать электронные повестки через «Госуслуги» или в МФЦ, рассказал 10 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Кроме того, дистанционно можно будет вставать на учет или сниматься с него. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и «обеспечительные меры» для уклонистов — им могут запретить выезд из РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу — соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных. Об этом в понедельник вечером, 10 апреля, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями.

И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах», — сообщил парламентарий.

Все повестки — и в электронном виде, и в бумажном, — будут иметь одинаковую юридическую силу, отметил он.

«Абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно, каким способом получили эту повестку», — пояснил депутат.

По его словам, военнообязанные смогут дистанционно вставать на учет или сниматься с него, а также вносить изменения в учетные данные, передает ТАСС.

Кроме того, уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из России.

«На тех, кто уклоняется, будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата.

В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны.

Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и т.д.», — рассказал Картаполов.

Напомним, в конце прошлого года глава комитета Госдумы по обороне говорил, что увеличение возраста призыва с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, и это может произойти в 2023 году.

«Веление времени»

Внесение поправок об электронном способе рассылки повесток ранее анонсировал депутат Виктор Соболев. Он сообщал, что это произойдет в ближайшее время и облегчит работу военкоматов.

Соболев утверждал, что электронная рассылка повесток — это «веление времени», поскольку все сервисы переходят в цифровой режим.

Госдума на минувшей неделе вернула на этап второго чтения законопроект, меняющий правила оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат в рамках призыва в армию. Этот документ поступил в нижнюю палату парламента в начале 2018 года.

На данный момент повестки вручаются лично и под расписку. Авторы законопроекта предложили разрешить вручать повестку заказным письмом с уведомлением по адресу, который указан в документах воинского учета или по месту работы или учебы.

Законопроект прошел первое чтение пять лет назад, в апреле 2018 года, второе — только в феврале 2022-го. Третье чтение было запланировано на март, но его в итоге отложили.

«После этого законопроект лежал без движения год, после чего 30 марта 2023 года комитет по обороне предложил вернуть его на этап второго чтения. На заседании 6 апреля депутаты Госдумы поддержали это предложение», — пишет РБК.

Изменения на «Госуслугах»

1 апреля глава Минцифры РФ Максут Шадаев утверждал, что последние изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся в стране мобилизации.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — заявил министр, добавив, что «для особенно тревожных» на портале есть функция «отписаться от сообщений госорганов».

Как стало известно ранее, пользователям сайта и приложения «Госуслуги» стала недоступна функция удаления учетной записи.

В Минцифры подтвердили, что эта функция была отключена, поскольку «участились случаи взлома личных кабинетов». Удалить учетную запись теперь можно при личном посещении МФЦ.

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