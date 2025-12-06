Трамп предложил переименовать американский футбол

Президент США Дональд Трамп на жеребьевке чемпионата мира по футболу предложил переименовать американский футбол, передает «Чемпионат».

«Разве не должен соккер на самом деле называться футболом? Это и есть футбол, без вопросов. Нам необходимо придумать другое название для американского футбола. Подобное является бессмыслицей, если подумать», — сказал Трамп.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

