В Турции высказались о мирном урегулировании на Украине

Посредничество США по урегулированию конфликта на Украине имеет шансы на успех, хотя переговоры могут сразу и не остановить боевые действия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

«В отсутствие США, Европе нужно искать более креативные решения, чтобы стать более устойчивой. Я считаю, что единственный жизнеспособный путь завершить эту войну — это искренне и решительно участвовать в переговорах», — сказал глава МИД Турции.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной в субботу.