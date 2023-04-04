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Политика

Военная операция на Украине. День 405-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 405-й день

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В зоне проведения СВО на Донецком направлении

В зоне проведения СВО на Донецком направлении

Global Look Press
Звуки взрывов были слышны минувшей ночью в Одессе. Как утверждает Telegram-канал «Военкоры русской весны», в Одессе после атаки российских беспилотников загорелся аэродром «Школьный». Дважды на востоке Украины объявлялась воздушная тревога. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине. Он заявил, что на восстановление Украины потребуются огромные средства. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:44

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о возможности успешного контрнаступления и готовиться к плану «Б» — бежать из страны, передает РИА Новости.

08:36

Детский сад в Горловке попал под обстрел со стороны ВСУ, утверждают в ДНР — ТАСС.

08:23

В Одессе после атаки российских беспилотников загорелся аэродром «Школьный», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По словам авторов Telegram-канала, с аэродрома «Школьный» ВСУ наносили удары по Крыму.

08:15

Роберт Хабек заявил, что на восстановление Украины потребуются огромные средства — ТАСС.

08:14

08:12

Увеличение числа ударов ВСУ по Мелитополю вызвано потребностью разведать обстановку для подготовки наступления на запорожском направлении, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:10

Военные группировки «Юг» уничтожили на донецком направлении диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться к позициям российских войск — ТАСС.

08:08

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине — ТАСС.

08:07

Звуки взрывов были слышны минувшей ночью в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

После взрывов в городе возник пожар, уточнило издание. В каком именно районе города наблюдается возгорание, не сообщается.

Спустя некоторое время в Одессе прозвучала вторая серия взрывов, сообщает в своем Telegram-канале местное издание «Думская».

08:05

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву — ТАСС.

08:03

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Киев предпринимает все усилия для затягивания конфликта — ТАСС.

08:02

08:01

За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР, погибла женщина, еще двое мирных жителей получили ранения, сообщили в республике — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 405-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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