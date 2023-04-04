Военная операция на Украине. День 405-й

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о возможности успешного контрнаступления и готовиться к плану «Б» — бежать из страны, передает РИА Новости.
В Одессе после атаки российских беспилотников загорелся аэродром «Школьный», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По словам авторов Telegram-канала, с аэродрома «Школьный» ВСУ наносили удары по Крыму.
Увеличение числа ударов ВСУ по Мелитополю вызвано потребностью разведать обстановку для подготовки наступления на запорожском направлении, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Военные группировки «Юг» уничтожили на донецком направлении диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться к позициям российских войск — ТАСС.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине — ТАСС.
Звуки взрывов были слышны минувшей ночью в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
После взрывов в городе возник пожар, уточнило издание. В каком именно районе города наблюдается возгорание, не сообщается.
Спустя некоторое время в Одессе прозвучала вторая серия взрывов, сообщает в своем Telegram-канале местное издание «Думская».
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить с ним вопросы оказания поддержки Киеву — ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Киев предпринимает все усилия для затягивания конфликта — ТАСС.
За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР, погибла женщина, еще двое мирных жителей получили ранения, сообщили в республике — ТАСС.