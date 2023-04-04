Военная операция на Украине. День 405-й

Звуки взрывов были слышны минувшей ночью в Одессе. Как утверждает Telegram-канал «Военкоры русской весны», в Одессе после атаки российских беспилотников загорелся аэродром «Школьный». Дважды на востоке Украины объявлялась воздушная тревога. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине. Он заявил, что на восстановление Украины потребуются огромные средства. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.