«Полыхал лес, шпалы и люди»: 35 лет после самой страшной ж/д катастрофы в СССР

В 1989 году под Уфой встретились два пассажирских поезда. Они ехали по Транссибирской магистрали, рядом с которой произошла утечка газа из трубопровода. Газ долго копился в низине вокруг путей и в ночь на 4 июня взорвался (вероятнее всего, из-за случайной искры). Сила взрыва была такой, что выбило стекла в городе Аше более чем за 10 км от этого места, а ударная волна сразу снесла с путей 11 вагонов. Огромный столб огня некоторые местные приняли за начало ядерной войны.

«Как гигантские свечи горели деревья, вишнево-красные вагоны дымились вдоль насыпи. Стоял совершенно невозможный единый крик боли и ужаса сотен умирающих и обожженных людей. Полыхал лес, полыхали шпалы, полыхали люди», — вспоминал очевидец трагедии, редактор ашинской газеты «Стальная искра» Валерий Михеев.

Один из уничтоженных поездов следовал из Новосибирска в Адлер, другой — обратным маршрутом. Составы не должны были встретиться в районе скопления газа, но опаздывали по графику. По официальным подсчетам, погибли 575 человек, из них 181 ребенок, в том числе почти полный состав детской хоккейной команды из Челябинска «Трактор-73».

«Я ушел на работу русым, а вернулся седым. За ночь голова не только у меня побелела. После трагедии мы не могли какое-то время говорить об этой катастрофе, настолько это было страшно», — позже говорил журналистам помогавший раненым заместитель главного врача скорой помощи Рамиль Зайнуллин.

Расследование длилось шесть лет. Выяснилось, что газ утек из щели трубопровода размером 1,7 метра. Трубу еще на стадии строительства повредил экскаватор. Запах газа до взрыва чувствовали жители окрестных деревень и проезжающие машинисты, а давление в трубопроводе упало, однако все сигналы соответствующие службы проигнорировали.

Верховный суд в 1995 году вынес приговор против семи человек, причастных к укладке трубы. Одного оправдали, четверых сразу выпустили по амнистии, еще двое получили два года колонии-поселения. Поврежденный трубопровод демонтировали, на месте взрыва поставили памятник в виде двух искореженных рельс.