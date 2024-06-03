Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Полыхал лес, шпалы и люди»: 35 лет после самой страшной ж/д катастрофы в СССР

35 лет назад произошла катастрофа на перегоне Транссиба Аша – Улу-Теляк

В 1989 году под Уфой встретились два пассажирских поезда. Они ехали по Транссибирской магистрали, рядом с которой произошла утечка газа из трубопровода. Газ долго копился в низине вокруг путей и в ночь на 4 июня взорвался (вероятнее всего, из-за случайной искры). Сила взрыва была такой, что выбило стекла в городе Аше более чем за 10 км от этого места, а ударная волна сразу снесла с путей 11 вагонов. Огромный столб огня некоторые местные приняли за начало ядерной войны.

«Как гигантские свечи горели деревья, вишнево-красные вагоны дымились вдоль насыпи. Стоял совершенно невозможный единый крик боли и ужаса сотен умирающих и обожженных людей. Полыхал лес, полыхали шпалы, полыхали люди», — вспоминал очевидец трагедии, редактор ашинской газеты «Стальная искра» Валерий Михеев.

Один из уничтоженных поездов следовал из Новосибирска в Адлер, другой — обратным маршрутом. Составы не должны были встретиться в районе скопления газа, но опаздывали по графику. По официальным подсчетам, погибли 575 человек, из них 181 ребенок, в том числе почти полный состав детской хоккейной команды из Челябинска «Трактор-73».

«Я ушел на работу русым, а вернулся седым. За ночь голова не только у меня побелела. После трагедии мы не могли какое-то время говорить об этой катастрофе, настолько это было страшно», — позже говорил журналистам помогавший раненым заместитель главного врача скорой помощи Рамиль Зайнуллин.

Расследование длилось шесть лет. Выяснилось, что газ утек из щели трубопровода размером 1,7 метра. Трубу еще на стадии строительства повредил экскаватор. Запах газа до взрыва чувствовали жители окрестных деревень и проезжающие машинисты, а давление в трубопроводе упало, однако все сигналы соответствующие службы проигнорировали.

Верховный суд в 1995 году вынес приговор против семи человек, причастных к укладке трубы. Одного оправдали, четверых сразу выпустили по амнистии, еще двое получили два года колонии-поселения. Поврежденный трубопровод демонтировали, на месте взрыва поставили памятник в виде двух искореженных рельс.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Обещает быть горячей». Как будет развиваться ситуация на фронтах СВО летом
Полковник Ходаренок: ВСУ летом попытаются лишить Россию превосходства в воздухе
Военная операция на Украине, день 831-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 831-й день
Наемника из Франции осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
В Хакасии женщина катала подругу на крыше автомобиля, а затем случайно ее переехала
«Чистая радость»: 80-летний Де Ниро сделал редкое высказывание о годовалой дочери
Цены на газ в Европе выросли до максимума прошлого года
Адвокат рассказал, как иск о банкротстве может помочь Блиновской
Новости и материалы
Прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Карррера рассказал, как в Италии относятся к его любви к России
Москвичей попросили быть внимательными из-за непогоды
Россиян предупредили о пожаре авто в жару из-за полного бака бензина
Серов рассказал, на что стоит рассчитывать его внебрачным дочерям
Певица Натали впервые за долгое время опубликовала фото с сыновьями
Акула атаковала мужчину и укусила его за руку и туловище
В МАГАТЭ назвали условия перезапуска Запорожской АЭС
Банк России новую монету к юбилею города-миллионика
Паводок повредил 100-метровый участок Транскама в Северной Осетии
Мужчина нашел бивень мамонта возрастом около 10 млн лет
В Эстонии отклонили обращение к государству преподавать на русском языке в школах
Экс-супруга Прохора Шаляпина рассказала о трагедии с 19-летней дочерью
Тренер «Зенита» назвал, за кого будет болеть на Евро-2024
В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО
В моделях Toyota снова выявлено самопроизвольное движение
Глеб Матвейчук ответил на слухи о романе с 23-летней артисткой
Финансист предрек падение курса доллара
Все новости
В России планируют ввести режим ЧС из-за заморозков
«Недоброжелатели нашей страны побеждены». В Грузии окончательно приняли закон об иноагентах
Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах, он вступил в силу
Глава МАГАТЭ сообщил о «подрыве» всех столпов безопаcности на ЗАЭС
Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций
Стало известно, какое задание получили задержанные в Севастополе украинские агенты
«Сильно жаждал денег и стал шпионом»: в Китае раскрыли агентов британской разведки
МГБ КНР: MI6 завербовала супругов, работавших на правительство Китая
Протесты в Армении и бильярд на улице: главные фото недели
«Колеса прикручивают — и все»: в «АвтоВАЗе» назвали фейком сборку китайских электрокаров в России
«АвтоВАЗ» назвал фейком сборку китайских электромобилей в России
«Можно заставить себя не чувствовать боль, но организм реагирует всегда»: интервью с анестезиологом
Анестезиолог Теплых: чувствительность к боли зависит от психики человека
Ключевую ставку могут снова повысить. Чего ждать от заседания ЦБ
Аналитик Васильев оценил в 60% вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 17%
Трамп пообщался с Нурмагомедовым на чемпионском турнире UFC. О чем говорил экс-президент США?
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Два советских самолета столкнулись в Португалии. Погиб испанский пилот
В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты Як-52, погиб пилот
«Мы не стремимся к конфликту»: в Белом доме уточнили, в какие точки России можно бить ВСУ
Кирби назвал расположения военных и базы целями для ударов ВСУ вглубь России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами