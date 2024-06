«Мы не стремимся к конфликту»: в Белом доме уточнили, в какие точки России можно бить ВСУ

Цели в России

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь России — расположения военных, огневые позиции и логистические базы, сообщает ABC News.

По его словам, украинская сторона обратилась к Вашингтону с запросом на ограниченное разрешение на использование американского вооружения против угроз через границу.

«Они [Украина] запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — сообщил Кирби в эфире телеканала.

Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совбезе Белого дома, президента США Джо Байдена с самого начала активной стадии украинско-российского конфликта волнует риск эскалации. Как подчеркнул Кирби, Байден не хочет становиться ответственным за развязывание третьей мировой войны. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о повышении риска для США стать участником конфликта между Москвой и Киевом после принятого решения о разрешении ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — подчеркнул он.

Байден разрешил бить по России

Издания Politico, The New York Times, Washington Post Reuters и Financial Times со ссылкой на сообщения неназванных чиновников написали 31 мая, что Байден разрешил Украине наносить удары по территории внутри России с использованием оружия американского производства, но только у границ Харьковской области.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить возможность Украины использовать американское оружие для противодействия в Харькове и нанесения ответного удара по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — писала Politico.

Источник издания уточнил, что при этом позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной — то есть это по-прежнему запрещено.

Неназванный источник РИА Новости в Госдепартаменте подтвердил, что американский лидер позволил ВСУ применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и иные образцы вооружений дальнего огневого поражения для контрбатарейной борьбы с целями в регионе Харькова.

Кто еще одобрил удары по объектам в РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая заявил, что удары Вооруженных сил Украины по российской территории с использованием британского оружия легитимны.

«Украина имеет такое право», — ответил дипломат, отвечая на вопрос об ударах украинской армии по целям внутри территории России.

29 мая заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава разрешила использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России. У Киева нет ограничений на применение польского оружия, подчеркнул он.

Днем ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины.

«Мы не должны исключать никакие варианты», — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос журналистов об отправке польских вооруженных сил на Украину.

Тогда же он поддержал «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.