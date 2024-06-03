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Глава МАГАТЭ сообщил о «подрыве» всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Гросси: подорваны все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Reuters

Нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего заявления на Совете управляющих агентства, который начался 3 июня в Вене, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной.

«Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он.

30 мая Рафаэль Гросси призвал оставить все реакторы Запорожской АЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

До этого глава МАГАТЭ заявлял, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с угрозами. Среди рисков Гросси назвал проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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