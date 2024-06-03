Глава МАГАТЭ сообщил о «подрыве» всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего заявления на Совете управляющих агентства, который начался 3 июня в Вене, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной.

«Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он.

30 мая Рафаэль Гросси призвал оставить все реакторы Запорожской АЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

До этого глава МАГАТЭ заявлял, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с угрозами. Среди рисков Гросси назвал проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.