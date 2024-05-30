Зачем Россия отменяет террористический статус «Талибана»?

Российские власти решились на смелый шаг. 27 мая МИД и Минюст попросили Владимира Путина исключить «Талибан» (пока еще запрещенный в РФ) из списка террористических организаций. Если президент одобрит предложение — хотя формулировки МИДа подразумевают, что наверху уже приняли принципиальное решение, — то Россия сделает шаг к формальному признанию режима талибов в Афганистане.

Плохо это или хорошо? Начну с главного: вопреки довольно распространенному убеждению, что «дружить с талибами — это зашквар», изменение их статуса во внутреннем законодательстве не выставляет Россию в плохом свете.

Отношение к талибам на международной арене в принципе неоднозначное. Взять хотя бы ООН: у организации есть список террористов, куда включены члены «Талибана» и связанные с ним группировки, вроде его ответвления «Техрик-е Талибан Пакистан». Но вот нюанс: афганского «Талибана» там нет.

Похожую двойственность можно заметить и в американском законодательстве. США обозначили «Талибан» как «террористическую организацию» в отдельных законодательных актах и дали этот статус всем группировкам, которые поддерживали талибов. При этом само движение так и не появилось в официальном списке террористических организаций США. Его не включили туда из политических соображений, и во время пребывания в Афганистане это дальновидное решение позволяло американцам вести с талибами переговоры об урегулировании.

В остальном мире талибов официально считают террористами лишь несколько стран. Кроме России, это Турция, Канада, Киргизия и Таджикистан. До недавних пор в их число входил и Казахстан, но в декабре 2023-го Астана исключила движение из списка запрещенных организаций, сославшись на его неопределенный статус в ООН. Турция, Киргизия и Таджикистан еще не сделали этого, но поддерживают официальные контакты с движением.

В случае с Россией решение об изменении юридического статуса «Талибана» давно напрашивалось по четырем причинам. Первая: Москве пора признать уже устоявшийся порядок вещей. Делегации талибов беспрепятственно ездят в Россию с 2018 года. В 2022-м Москва аккредитовала представителя талибов послом Афганистана в России. В последнее время представители движения с завидной регулярностью посещают официальные мероприятия и ведут переговоры с российскими властями.

Вторая: как власти Афганистана талибы, в принципе, тоже устраивают Россию. Просто потому, что альтернатив им нет. России нужна спокойная Центральная Азия, но она никогда не сможет этого добиться без стабилизации в Афганистане. Талибы показали себя единственной силой, способной держать в узде раздираемую этническими и религиозными противоречиями страну. А без них Афганистан снова погрузится в состояние хаоса, чреватого разгулом исламского фундаментализма, который обязательно перекинется на соседние страны, вроде Таджикистана.

Третья: у Москвы и «Талибана» есть точки соприкосновения. В первую очередь, это борьба с наркоторговлей и противостояние террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ). В такой ситуации лучший выход — помочь талибам закрепиться у власти и способствовать тому, чтобы ИГ лишилось кормовой базы в виде голода и разрухи.

С учетом всего этого странно, что «Талибан» до сих числится у нас в списке террористических организаций. Лишение талибов этого статуса, конечно, не решит всех проблем. Но хотя бы снимет юридические препятствия для налаживания полноценного сотрудничества. И ради этого все же придется закрыть глаза на одиозные стороны «Талибана», вроде экстравагантных взглядов на ислам, массовых нарушений прав человека и стремления затащить Афганистан обратно в каменный век.

Конечно, можно возразить, что такие штуки надо по-хорошему делать с согласия ООН. Но, будем честны, в нынешних реалиях решать вопросы через эту организацию — заведомо гиблое дело. ООН парализована конфликтом между членами Совбеза, и снятие санкций с кого бы то ни было может занять годы или даже десятилетия. А Москва не может позволить себе столько ждать — не только потому, что ситуация в Афганистане рискует ухудшиться в любой момент, но и потому, что в борьбе за влияние в этой стране ее могут обойти конкуренты, которые не повязали себя юридическими ограничениями (тот же Китай). Это четвертый и финальный аргумент.

Тем не менее, все это не означает, что Россия должна принимать талибов с распростертыми объятиями. Для опасений есть одна, но очень веская причина. После прихода к власти «Талибан» сохранил дружественные связи с некоторыми террористическими организациями, хотя публично отмежевывается от них. Яркий пример — «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которая вернулась в Афганистан вскоре после ухода американцев и сейчас вольготно чувствует себя там.

Здесь уже палка о двух концах. С одной стороны, американцы выяснили, что «Талибан» строго контролирует деятельность «друзей» в Афганистане и может влиять на их поведение (например, он попросил «Аль-Каиду» не трогать США в обмен на право находиться в Афганистане). С другой, это обстоятельство требует осторожного подхода в духе «доверяй, но проверяй». Иначе жест доброй воли по отношению к талибам может выйти нам боком.

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