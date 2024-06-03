Трамп пообщался с Нурмагомедовым на чемпионском турнире UFC. О чем говорил экс-президент США? Бывший президент США Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Дональд Трамп встретился с Хабибом Нурмагомедовым на чемпионском бое UFC и пообещал ему, что остановит войну, если изберется президентом. Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

Бывший президент США Дональд Трамп посетил бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Дастином Порье и Исламом Махачевым и встретился с секундантом последнего, экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Видео их разговора в социальной сети X опубликовал бывший боец ММА Там Хан.

На видео запечатлен момент рукопожатия между Нурмагомедовым и Трампом у октагона. Россиянин, обращаясь к бывшему президенту США, выразил надежду, что Трамп сможет прекратить войну в Палестине.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — говорит Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил ему Трамп.

В 2023 году Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова «фантастическим бойцом» и рассказал, что интересовался у главы UFC Даны Уайта возможностью его возвращения в спорт.

Выборы в США и суд над Трампом

5 ноября в США состоятся президентские выборы. Республиканец Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру. Против него возбуждено несколько уголовных дел, включая дело о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс. Суд присяжных признал его виновным по всем обвинениям. Экс-президенту может грозить лишение свободы до 136 лет. 11 июля суд объявит приговор и меру наказания.

Трамп не признает вину. Один из его адвокатов Алина Хабба подчеркивала, что ее подзащитный намерен баллотироваться в президенты после получения номинации от Республиканской партии, даже если его приговорят к тюремному заключению.

В соответствии с американской конституцией, Трамп может участвовать в президентских выборах даже в случае нахождения в тюрьме, поскольку закон не устанавливает требований к кандидатам относительно их судимости.

Позиция Трампа и «Сделка века»

45-й президент США Дональд Трамп известен своей поддержкой Израиля. Он прямо называет себя «лучшим другом, который когда-либо был у Израиля», напоминает The Guardian. Комментируя осеннюю эскалацию в секторе Газа, Трамп заявлял, что война Израиля с палестинским движением ХАМАС — это не конфликт двух равных сторон, это битва добра и зла.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС не является конфликтом между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом», — сказал Трамп в ходе выступления на конференции Республиканской еврейской коалиции.

В 2020 года во время своего президентства Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. Команда американских экспертов во главе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, три года готовила этот план. Он получил название «Сделка века».

После длительной подготовки 28 января в Белом доме план был представлен в присутствии самого президента и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Во вводной части документа признается сложность проблемы, которую пытались разрешить многие международные лидеры, дипломаты и ученые на протяжении почти ста лет.

Принятие плана не состоялось: Нетаньяху поддержал его, однако глава Палестинской администрации Махмуд Аббас его отверг. Предыдущие попытки разрешения конфликта обычно фокусировались на трех ключевых вопросах: территории, беженцах и статусе Иерусалима. Новый план в значительной степени фиксировался на текущем положении дел.

Согласно плану ООН В ноябре 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе подмандатной Палестины на два государства (еврейское и арабское), посчитав, что возникший национальный и религиозный конфликт невозможно разрешить внутри одной страны, Иерусалим должен стать столицей двух государств: Израиля (в Западном Иерусалиме) и Палестины (в Восточном Иерусалиме). Однако план Трампа предлагал сохранить Иерусалим целиком как единую и неделимую столицу Израиля, с возможностью для Палестины иметь столицу на окраине города.

Вопрос беженцев в плане Трампа оставался нерешенным. В нем не предлагается конкретных решений. В документе указано, что 70 лет вопрос о судьбе беженцев оставался открытым, поэтому теперь его надо попытаться решить вне мирных переговоров.

Президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя «Сделку века», заявил, что план Трампа в большей степени соответствует запросам Израиля, чем требованиям Палестины .

«Израилю дана возможность аннексировать территории, на которых располагаются его поселения. Палестинцы получат столицу на окраине Иерусалима без права возвращения в Израиль и без контроля над святынями», — писал он в X.

Помимо этого, движение ХАМАС должно было согласиться на признание государственности Израиля и разоружение. В ответ на эти требования Нетаньяху выразил готовность признать суверенитет Палестины и временно приостановить строительство новых поселений на территориях, которые, согласно плану Трампа, могли бы быть переданы Палестине.