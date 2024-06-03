«Никого не раздевали»: в Чувашии прокомментировали сообщения о нарушениях при сдаче ЕГЭ

Учениц Яльчикской школы в Чувашии не заставляли раздеваться до нижнего белья перед ЕГЭ по русскому языку, заявил «Газете.Ru» начальник отдела образования муниципального округа и член государственной экзаменационной комиссии Владимир Николаев. О нарушениях на экзамене ранее сообщал Telegram-канал «Чувашия без цензуры». По словам Николаева, учителя только проверяли с помощью металлодетекторов, нет ли у школьников запрещенных предметов и технических средств.

«Те факты, которые описываются в Telegram-канале у одного из блогеров, я никак не могу подтвердить. Как член государственной экзаменационной комиссии, я присутствовал при запуске детей в пункт проведения экзамена. Два представителя, учителя одной из школ Яльчикского муниципального округа, которые были задействованы на экзамене, с помощью металлодетекторов в соответствии с положением о проведении ЕГЭ и ОГЭ, проверяли на наличие запрещенных предметов в целях безопасности и технических средств. Никого не заставляли раздеваться до белья, даже ни у кого не снимали пиджак или костюм. Я с самого начала запуска и до конца присутствовал как раз там. Никого не раздевали, тем более до нижнего белья. Это же недопустимо, это категорически нельзя», — сказал он.

Николаев предположил, что автор Telegram-канала, распространивший информацию о нарушениях, хотел «пропиариться» и «увеличить аудиторию» после инцидента в воронежской школе.

Он добавил, что в прокуратуру поступило одно заявление родителей двух девятиклассников, а не одиннадцатиклассников, которые пожаловались на использование металлодетекторов.

«Я тоже обратился в прокуратуру после этого, мне ответили, что там нет трех заявлений, есть одно заявление от двух родителей, но это родители обучающихся девятых классов, и в их заявлении ничего по поводу этого [инцидента с раздеванием] нет. Там сказано «просим провести прокурорскую проверку в Яльчикской СОШ. На экзаменах присутствует представитель Рособрнадзора, который проверяет всех детей, школьников металлодетектором, чем запугивает и подвергает детей стрессу, что считаем недопустимым. Дети после проверки забывают об экзаменах и впадают в стресс. Просим защитить права и свободы наших детей граждан Российской Федерации, согласно конституции Российской Федерации». Больше никаких заявлений в прокуратуру по поводу нарушений, которые описываются в блоге, нет», — заключил он.

Как сообщил 3 июня Telegram-канал «Чувашия без цензуры», после инцидента на ЕГЭ по русскому языку сразу трое родителей учащихся Яльчикской СОШ написали заявления в прокуратуру. По данным канала, в своих заявлениях родители учеников указали, что сотрудник Рособрнадзора заставляла снимать ремни и задирать рубашки. Отмечается, что также ученикам не позволяли находиться в туалете больше 30 секунд. Прокуратура Чувашии начала проверку после появления информации в сети.

До этого в Воронеже выпускницам школы №62 перед ЕГЭ пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые снимали бюстгальтеры.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.