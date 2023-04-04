«Будем думать своей головой». Лавров рассказал о будущем отношений с ЕС и приоритетах внешней политики

Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, к такому результату привело желание Брюсселя добиться «стратегического поражения» Москвы, отправка на Украину оружия и военных инструкторов. Дипломат напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с ЕС на равноправной основе, однако приоритетными для нее являются отношения с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва теперь рассматривает Евросоюз в качестве недружественного объединения. По его словам, причиной такого отношения стали действия ЕС: отправка Украине оружия и боеприпасов, а также присутствие на ее территории инструкторов и наемников из европейских стран.

«Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — подчеркнул министр в интервью газете «Аргументы и факты».

По мнению главы МИД, сейчас западные страны не готовы к реальному диалогу с Россией и «в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов ее сдерживания». В то же время Лавров подчеркнул, что российские власти открыты к равноправному сотрудничеству, которое учитывало бы российские интересы. По словам министра, это могло бы поспособствовать «оздоровлению ситуации в Европе и Евроатлантике» и долгосрочному снижению ядерных рисков.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов», — заверил Лавров.

Однако на данный момент, отметил министр, Россия сделала «необходимые выводы» из взаимодействия в Евросоюзом. Лавров заявил, что Москва «в ответ на враждебные шаги» будет действовать «при необходимости жестко», основываясь на национальных интересах России.

Новые приоритеты

Глава российского дипведомства обратил внимание, что география его зарубежных поездок изменилась, и в настоящее время она отражает «российские приоритеты на международной арене».

Так, глава российского МИД в начале февраля посетил Ирак, Мали, Мавританию и Судан, а в конце января у него была поездка в ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею. 2 марта министр встретился в Нью-Дели на полях саммита глав МИД G20 с китайским коллегой Цинь Ганом. Он также заявлял, что рассчитывает в скором времени осуществить визит в ряд стран Латинской Америки.

Министр подчеркнул, что российско-китайские связи продолжают «поступательно развиваться», а также прокомментировал мнения ряда экспертов о том, что отношения Москвы и Пекина «неравноправные» и ставят Россию в зависимость от Китая.

«Эта тематика вновь поднята некоторыми «экспертами» после недавнего визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Видим в этом попытку бросить тень на наши успехи, вбить клин в дружбу между Москвой и Пекином», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в вопросах торговли и поставок энергоресурсов Китаю Россия будет «думать своей головой, опираться исключительно на национальные интересы и на надежных, проверенных временем и реальными делами китайских друзей».

Лавров также сказал, что Москве «есть что предложить африканским друзьям». Среди возможных направлений сотрудничества — помощь африканским государствам в гуманитарной сфере и в обеспечении их безопасности. «Государства Африки заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в подготовке их профессиональных кадров. Здесь у нас традиционно сильные позиции: советское и российское высшее образование пользуется большим спросом уже у нескольких поколений африканцев», — отметил министр.

Он также выразил надежду, что намеченный на лето саммит «Россия — Африка» укрепит российско-африканское стратегическое партнерство. В рамках мероприятия будут обсуждаться передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте.

Обновленная концепция внешней политики РФ

31 марта Владимир Путин одобрил новую концепцию российской внешней политики. В документе Россию впервые определяют как «самобытное государство-цивилизацию, обширную евразийскую и евро-тихоокеанскую державу», которая сплотила русский народ и другие народы, «составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира».

В концепции утверждается, что Россия будет выстраивать отношения с другими странами исходя из того, как эти государства относятся к ней — конструктивно, нейтрально или недружественно.

Из новой версии концепции внешней политики убрали пункт о стремлении поэтапно упразднить визовый режим со странами Евросоюза, а также укрепить сотрудничество России и ЕС в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и иных областях. Главным фактором, осложняющим нормализацию отношений России и государств Европы, назван стратегический курс США. В новой концепции также нет пунктов о нормализации отношений с Грузией и развитии связей с Украиной.