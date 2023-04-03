«Без победы вопрос о членстве Украины не будет иметь значения». НАТО готовится к расширению

На пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО 4-5 апреля глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины «не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте». По его словам, союзники дали Киеву на €65 млрд военной помощи. Он также заявил, что Финляндия официально станет 31-м членом НАТО уже завтра, а Швеция проводит интеграцию в военные структуры альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. Для предотвращения такого развития событий Североатлантический альянс предоставляет Киеву беспрецедентную помощь, указал в понедельник, 3 апреля, генсек блока Йенс Столтенберг.

«Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения.

Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку», — сказал он, отметив, что позиция НАТО «остается неизменной и Украина станет членом НАТО».

По его словам, союзники дали €65 млрд военной помощи Украине. «И я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать на Украину», — подчеркнул Столтенберг.

«Историческая неделя»

Он также заявил, что Финляндия официально станет 31-м членом НАТО на заседании глав МИД стран альянса 4 апреля в Брюсселе.

«Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее.

С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО», — сообщил Столтенберг.

В канцелярии президента Финляндии в свою очередь проинформировали, что Саули Ниинистё отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс.

Кроме того, Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс, рассказал Столтенберг.

При этом он уточнил, что вступление Стокгольма может потребовать несколько недель или месяцев. «Швеция уже интегрируется в военные и политические структуры НАТО, она не останется в одиночестве. Этот процесс не задерживается тем, что эта страна еще не вступила в альянс.

Этот процесс идет с того момента, как Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО», — пояснил генсек блока.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР.

В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.