Сап, мульча и кимберлитовая трубка. Как провести это лето правильно?

Андрэ Моруа писал, что ожидание счастья прекраснее самого счастья. Так и с летом. Ожидание лета, то есть теплая весна, может быть интересней лета. Но, в отличие от счастья, лето неизбежно, и вот оно наступило.

Главная отрицательная черта лета заключается в том, что оно — лето — требует ответственного подхода. Каждый раз думается о том, что лето нельзя прожить просто так. Его непременно нужно спланировать, нужно получить максимально возможное количество впечатлений, оставить как можно больше воспоминаний.

Да, всякий раз оказывается, что от лета получено не все, и у других было гораздо интересней, и фотографии лучше. И тем не менее каждый раз мы снова даем себе слово, что уж это-то лето мы точно не пропустим.

В английском языке есть слово fun, которое означает не то чтобы веселье, забаву, потеху, шутку, а скорее, все это вместе. Фан — это просто когда хорошо.

В современном английском появилось разделение фана по шкале от одного до трех. Скажем так, принято разделять интересное времяпрепровождение по соотношению веселья и риска. Вот и посмотрим, как лучше заполнить летнее время впечатлениями и как эти впечатления расположить на соответствующей шкале.

Первый уровень шкалы веселья — весело делать, весело вспоминать. Скажем, вы работаете в офисе, совсем не собираетесь на море, но хотите какого-то летнего отдыха. Просто езжайте в район, например, Щукино и катайтесь на сапах в Строгинской пойме.

Сап (sup) — надувная доска, на которой нужно стоять и плыть по воде, отталкиваясь от оной веслом. Никакой подготовки не требуется, стоит недорого, легко собрать компанию, фотографии для соцсетей получаются отличные, особенно на закате. Я, правда, однажды заблудился в сумерках, отбился от друзей и выплыл к трамвайной остановке. Ехал три минуты в трамвае: мокрый, в плавках и с огромным сапом. Хорошо, подвезли бесплатно. Плохо, что не было с собой телефона.

Пляжный отдых, участие в велопараде, прогулки по паркам, барам, верандам и даже летним театрам — все это первый уровень веселья. Легко осуществить, приятно вспомнить. Приятно, но не очень интересно. Нулевой уровень опасности будто бы немного обесценивает впечатления, даже несмотря на прекрасный закат на фоне.

Второй уровень шкалы веселья — весело и немного опасно делать, очень интересно вспоминать.

Попробуйте слетать в поселок Мирный, чтобы посмотреть на самую большую в мире дыру. Там в Якутии расположена гигантская кимберлитовая трубка — воронка невероятных размеров — где добывали алмазы. Это стоит довольно приличных денег, это запомнится на всю жизнь, это предполагает перелет местными авиалиниями и обязательную прививку от энцефалита — там же клещи. Зато о таких впечатлениях вы будете рассказывать годами, а вашим фотографиям будут завидовать все звезды запрещенных ныне в нашей стране социальных сетей.

К этому же уровню по шкале веселья можно отнести десятидневный отпуск на Черноморском или Каспийском побережье — солнце, море, фрукты и обязательный ротавирус. Душные поезда или переполненные аэропорты. Дорогое такси, теплое кислое вино, еда, качество которой регулируется генератором случайных чисел. Это непростой отдых, но и в нем можно найти веселье — карикатурные дискотеки, курортные романы, обязательные фотографии на фоне солнца, падающего в море. Это только кажется банальностью, в реальности еще никто перед этими видами не устоял.

К третьему уровню веселья принято относить экстремальные виды спорта или откровенно опасные ситуации — встреча с медведем в лесу.

Запланировать такое, конечно, сложно, но и полностью исключать из планов на лето тоже нельзя. В общем, это что-то представляющее непосредственную опасность и то, о чем тяжело вспоминать. В этом смысле наша страна от всего мира некоторым образом отличается.

Для нас третий уровень веселья — это дача. Желательно, чтобы это была дача родителей или других предков. В общем, та самая дача, на которую постоянно зовут, но на которой невозможно сидеть без дела. Дача, предполагающая работу.

Это опасно, утомительно и не очень весело. Попробуйте скосить соток двадцать травы, не повредив при этом цветы, любовно высаженные бабушкой. Вы смеетесь над выражением «битва за урожай»? Попробуйте вырастить полноценный помидор в условиях средней полосы и нечерноземья. Боритесь с кротами и насекомыми, следите за температурным режимом, укрывайте кусты на ночь, открывайте их утром, поливайте вовремя и обкладывайте мульчей.

Не знаете, что такое мульча? О, это гораздо интересней чем «the fun scale» из англоязычной культуры мемов. Мульча — это мелко порубленная трава. Ну, бабушка вам объяснит. Еще нужно купить специального грунта, золы и навоза. Компост же нужно каждый день переворачивать лопатой. Зачем? Чтоб лучше гнил.

Если к середине лета у вас вырастет настоящий помидор, в который было вложено столько сил и, давайте честно, страданий, вы поймете две вещи. Во-первых, что такое третий уровень веселья, а во-вторых — почему помидоры так дорого стоят на рынках.

Это тяжело исполнить и об этом не очень хочется вспоминать. Но миллионы людей снова проведут лето именно так. И впечатлений будет масса. А живем мы не ради фотографий, а ради познания пределов своих возможностей. И лучше дачи для этой цели еще ничего не придумано.

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