«Википедия» — идеологический продукт, TikTok — наркотик. Что думают в СПЧ об иностранных платформах

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «Википедию» необходимо закрыть, поскольку там размещается идеологизированный и политизированный контент. При этом саму платформу он назвал удобной, и призвал создать ее замену. Заявление Фадеева поддержал Дмитрий Песков. А исполнительный директор российской «Википедии» отметил, что авторы платформы придерживаются нейтральной позиции, и если портал заблокируют, статьи на русском языке нельзя будет редактировать пользователям из РФ. Почему «Википедию» хотя заблокировать и чем это грозит — в нашем материале.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и член совета, бизнесмен и IT-специалист Игорь Ашманов рассказали о своем видении будущего «Википедии» в России и ее отечественного аналога на совместной пресс-конференции «К международному Дню Интернета: защита прав человека». Трансляция велась на сайте МИА «Россия сегодня».

«Мое мнение относительно «Википедии»: ее надо закрыть. Но она же удобна в некоторых аспектах. Появилась новость о том, что будут поставлять на Украину снаряды с урановыми наконечниками (с обедненным ураном. — прим. «Газеты.Ru»), куда я полез, чтобы узнать во сколько раз уран тяжелее свинца? Я на «Википедию» полез, и, конечно, она очень удобна для получения таких справок. Там много искажений, когда речь идет о политике, об истории»,

— заявил Фадеев.

Альтернативы «Википедии» в России сейчас нет, однако уже ведется работа по созданию российского аналога. «Я не призываю закрыть «Википедию» завтра, но к закрытию нужно двигаться, потому что это идеологический, политизированный продукт».

Игорь Ашманов в свою очередь отметил, что разногласия с иностранными порталами вызваны, в первую очередь, техническими особенностями доступа к отдельным страницам: «Нельзя закрыть отдельный паблик, группу или пользователя, потому что все шифрованно. Это сделано специально, чтобы обеспечивать непосредственный доступ к аудитории, минуя национальное правительство.

«Они размещают статью о том, как на кухне делать наркотики или взрывчатку, они считают, что это свобода слова. Им говорят: уберите эту статью или вынесите на отдельные IP-адреса, чтобы мы могли только их заблокировать. Они отказываются. А когда им говорят, что их заблокируют целиком, начинается ужасная медийная истерика. По тем же причинам были заблокированы Twitter, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Когда они отказались убирать призывы убивать русских — их заблокировали. Это стратегическое оружие врага», — сказал Ашманов.

По его словам, созданием российского аналога занимается Общество «Знание», однако на других принципах — «без анонимности, с учетом авторитета». Кроме того, по мнению Ашманова, «это легенда, что «Википедию» пишет весь мир, ее пишут всего несколько десятков тысяч человек в мире, это не специалисты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Фадеева закрыть «Википедию», назвал «преждевременным» призыв заблокировать «Википедию», пока для нее нет альтернативы.

«На разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог «Википедии», причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский заявил в беседе с «Газетой.Ru», что в случае блокировки ресурса на русском языке россияне продолжат читать «Википедию», однако редактировать ее смогут только из-за границы.

«Читать его будут все равно, а редактировать уже не смогут из России. Соответственно, «Википедию» на русском языке будут редактировать люди не из России», – подчеркнул Козловский.

Он также отметил, что ресурс создается «коллективным трудом» пользователей, а все факты излагаются со ссылкой на «авторитетный источник», хотя и случаются ошибки: «Если есть какие-то конкретные сообщения о том, что что-то искажено и есть авторитетные независимые источники, подтверждающие это, то в каждой статье есть ссылка «сообщить об ошибке».

Слежка и безопасность

Также модератор пресс-конференции спросила Фадеева и Ашманова об их отношении к китайскому сервису TikTok: «Ряд стран сегодня ставит вопрос об ограничении или полном запрете использования популярного приложения TikTok, опасаясь, что Пекин может его использовать для сбора информации о пользователях, будут ли приняты ограничительные меры в России»?

Фадеев отметил, что накануне купил китайский телефон, однако сказал, что «не очень понимает, что такое TikTok».

»Китай — дружественная к России страна, и поэтому я купил китайский телефон относительно слежки. Что значит слежка? Мы же сами отдаем эту информацию» — добавил глава СПЧ.

Глава СПЧ также отметил, что, по его мнению, было бы правильно «запретить коммерческое использование цифрового профиля — на нас наживаются, причем манипулируя нами». При этом Фадеев добавил, что у такого запрета есть несколько препятствий — против выступили бы крупные IT-компании и госорганы, а также обычные пользователи, которые не понимают рисков и опасности сбора их персональных данных.

По мнению Ашманова, попытки запретить TIkTok в США связаны, в первую очередь, не со сбором данных пользователей, а с информационным воздействием. В Вашингтоне, по его словам, опасаются того влияния, какое может оказать Пекин на американцев. Тем не менее, Ашманов считает, что TikTok для России также является опасной платформой, но не в связи со сбором данных.

«Он опасен и крайне вреден независимо от сбора данных или контента, который он доставляет. Ребенок открывает TikTok, начинает большим пальцем листать, приходит в себя через три часа, не может вспомнить, что он смотрел. Эта штука выжигает мозги по своему формату. На мой взгляд, TikTok в нашей стране будет тоже заблокирован, он просто вреден, это цифровая зависимость, наркотик»,

— заключил Ашманов.