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Британия и Латвия открыли торги на поставку беспилотников для Украины

Правительство Британии объявило о начале торгов по поставкам БПЛА для Украины

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РИА «Новости»

Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов FPV на Украину. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Отмечается, что дроны будут закупаться в рамках созданной в феврале 2024 года Коалиции по обеспечению Украины беспилотными летательными аппаратами, которую совместно возглавляют Великобритания и Латвия.

«Целью конкурса является масштабное производство беспилотных летательных аппаратов по доступной цене с использованием потенциала западной промышленности», - говорится в сообщении.

Организаторы намерены провести «соревнования беспилотников», по итогам которых наиболее успешные компании получат контракты на поставки.

В настоящий момент членами коалиции являются Великобритания, Латвия, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина.

17 мая Генштаб России сообщил, что с начала СВО Украина получила от стран Запада 800 танков и 30 тыс. дронов. Общий объем военной помощи Украине на эту дату оценен в $132 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина запланировала выпустить в этом году более 2 млн дронов.

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