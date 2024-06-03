Рабочие во время сборки автомобиля Evolute i-sky на конвейере на заводе компании «Моторинвест»

«Колеса прикручивают — и все»: в «АвтоВАЗе» назвали фейком сборку китайских электрокаров в России «АвтоВАЗ» назвал фейком сборку китайских электромобилей в России

«АвтоВАЗ» призвал ввести критерий локализации для доступа к госсубсидиям при продаже электрокаров: в компании считают «фейковой отверточной сборкой» производство электромобилей на некоторых заводах России. Автоэксперты разошлись во мнениях по поводу заявления топ-менеджмента «АвтоВАЗа», а Минпромторг уже пообещал урезать выдачу денег на электрокары тем производителям, которые не будут оснащать свою продукцию отечественными деталями.

«Не имеющий отношения к производству фейк»

21 мая на круглом столе в Совфеде, посвященном развитию использования в России электрических транспортных средств и созданию необходимой инфраструктуры, вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил о необходимости критерия локализации для доступа производителей электромобилей к госсубсидиям. Он назвал недопустимым существующий подход, при котором все производители таких машин в РФ имеют равный доступ к госденьгам, выделяемым на развитие электротранспорта.

«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили. Ну, это фейк, извините, это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеет», — сказал Громак в ходе своего выступления на круглом столе (запись есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Он добавил, что налогоплательщики, по сути, субсидируют скидку на то, чтобы компания купила электромобиль, разработанный за рубежом, с иностранной батареей, и призвал как можно скорее ввести требования по локализации:

«Поэтапно, постепенно растущую шкалу, не запредельную. Пусть она постепенно растет, но пусть все видят, что нужно локализовываться. Пусть все в свои инвестиционные планы закладывают, что через три года нужно покупать российскую батарею, и уже сейчас на это закладывают деньги. Пока этого не будет, у нас своих электромобилей не будет».

По его словам, сейчас покупать отечественные компоненты для электромобилей невыгодно, поскольку нынешнее законодательство устанавливает «абсолютно одинаковые правила господдержки и для тех, кто просто делает фейковую отверточную сборку в России, прикручивает стеклоочистители, колеса, и для тех, кто занимается глубокой локализацией».

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «АвтоВАЗа» с просьбой прокомментировать заявление топ-менеджера. Там отметили, что поддерживают усилия автозаводов РФ, которые приняли на себя обязательства по локализации электромобилей.

«Для того чтобы меры господдержки были сконцентрированы на таких автозаводах, полагаем важным включить в нормативные акты о льготных автокредитовании и лизинге поэтапно растущие требования к локализации электромобилей. Этот шаг дополнительно простимулирует формирование линейки отечественных электромобилей и компонентной базы к ним», — сообщили в пресс-службе компании.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что идет значительная работа по созданию российских батарей, а стимулирование локализации электрокаров даст импульс к спросу на них. При этом важно, чтобы в отрасли продолжал действовать базовый принцип, закрепленный в стратегии развития автопрома, — увязка всех монетарных и немонетарных мер господдержки с уровнем фактической локализации продукта.

«Если отрубить субсидии, бизнеса не остается»

Несколько проектов по сборке электромобилей в России действительно обладают весьма низкой локализацией, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Вынужден признать, что я впервые согласен с топ-менеджментом «АвтоВАЗа». Потому что Evolute, например, иначе как фейком я назвать не могу. Что они там собирают, это всем понятно — колеса прикручивают и все», — заявил эксперт.

Он добавил, что отечественным автомобиль становится, только если его компоненты производятся в России, чего в настоящее время не наблюдается. К тому же электрификация транспорта должна быть точечной, там, где это нужно.

«Я подозреваю, что публичная атака, которую «АвтоВАЗ» предпринял, будет иметь серьезные последствия. У нас много в стране лоббистов крупных и серьезных. Понятно, что этот конфликт напрямую связан с утильсбором и госсубсидиями», — пояснил Шапарин.

По его мнению, бессмысленно спонсировать Evolute на 925 тыс. руб., потому что в нем все китайское. Точно так же бессмысленно субсидировать EVM Pro (завод «Электромобили Мануфэкчринг Рус», где собирают электрокары из «УАЗ Профи»), потому что это не производство автомобилей, а переоборудование с использованием китайских агрегатов.

Эпитет «фейковый», прежде всего, подходит проекту сборки автомобилей Evolute, который реализует «Моторинвест», согласился с Шапариным автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Такой проект, как «Моторинвест», к бизнесу имеет самое минимальное отношение. Не может быть окупаемой сборка в тех минимальных объемах, которые они сейчас делают. Более того, эти объемы не соответствуют плану. Если отрубить все субсидии и льготы, никакого бизнеса там вообще не остается. Видимо, у них есть какие-то договоренности, чтобы попытаться вырулить», — поделился Цыганов с «Газетой.Ru».

Те компании, которые в основу своего бизнес-плана берут только льготы и субсидии, заканчивают так же, как ныне закрытый проект электромобиля Zetta, отметил он. Его создателей обвинили в мошенничестве c деньгами Минпромторга.

«Все остальные проекты пока находятся в зачаточном состоянии — и «Автотор», и другие. О них пока речи не идет как о стартовавшем бизнесе. Реально стартовавший проект — это «Моторинвест», — подчеркнул автор «Русского автомобиля».

Он добавил, что если государство попытается предписать производителям электромобилей взять на себя обязательства по локализации, они будут этому активно сопротивляться, потому что индустрия компонентов для таких машин в России пока отсутствует:

«Невозможно создать индустрию компонентов по хотению государства, даже если оно напряжется. Это задача бизнеса. Когда это станет выгодно и нужно рынку, тогда эта индустрия появится. Такие обязательства можно брать, только когда ты точно знаешь, откуда будешь брать компоненты».

По мнению автоэксперта, радиоведущего Александра Пикуленко, влияние госпрограмм льготного кредитования при покупке электромобилей с компенсацией части цены из госбюджета в настоящее время невелико, потому что такие машины в России приобретают госструктуры или энтузиасты «электрической» темы, которые покупают транспортные средства, не попадающие под госсубсидии.

«На сегодняшний день у нас основное производство электромобилей — это «Моторинвест» в Липецке, где идет крупноузловая сборка электромобилей Evolute. Это частное предприятие, оно автомобили выпускает и постепенно будет идти по пути локализации, но это дело небыстрое. Дальше пока идут обещания: от «АвтоВАЗа», «Атома». Проект, который пытались создать, прекратил свое существование, — это Zetta», — объяснил Пикуленко «Газете.Ru».

Он добавил, что «Атом» — реально разрабатываемая большим коллективом машина, проходящая весь цикл инженерных работ, а проект Amber из Калининграда скорее выглядит «прожектом».

«Развитие идет по нормальному пути, который сейчас предписан российскому автопрому, но уж относительно «фейков» — я бы не сказал, что это так», — подытожил автоэксперт.

«Сразу выпускать полностью российские автомобили невозможно»

Конкуренты «АвтоВАЗа» соглашаются, что уровень оснащения российскими деталями у них сейчас не самый высокий, но обещают решить этот вопрос позднее. На заводе «Москвич» рассказали «Газете.Ru», что после того как французский концерн Renault покинул РФ, производство автомобилей на их бывшем заводе, в том числе электрических, пришлось начинать с нуля.

«Сразу выпускать полностью российские автомобили сегодня невозможно: сперва потребуется разработка собственной современной универсальной платформы и создание производства ключевых отечественных автокомпонентов. Поэтому на первом этапе, с ноября 2022 года автозавод приступил к крупноузловой сборке автомобилей Москвич 3 и электромобилей Москвич 3е с постепенным повышением доли локализации», — сказал представитель компании.

На заводе добавили, что в середине мая 2024 года МАЗ «Москвич» перешел к сварке и окраске деталей кузова, мелкой сборке. Благодаря этому доля операций в России выросла в 18 раз. При сборке готовых автомобилей будет использовано более 900 деталей. Третий этап развития предприятия на очереди, он предполагает установку отечественных батарей, кузовных деталей, элементов управления, тормозных систем и прочего.

На липецком заводе «Моторинвест» заверили, что уровень их локализации подтвержден актами экспертизы российской Торгово-промышленной палаты (ТПП).

«Проекты по локализации комплектующих для данных моделей ведутся с самого начала работы предприятия — это касается тяговых батарей, силовых агрегатов, инверторов и других ключевых узлов. В начале II квартала планируется получить подтверждение по уровню локализации у соответствующих государственных структур: ТПП и Минпромторга», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе липецкого завода.

Там также подчеркнули, что на текущем этапе рынок электромобилей в России еще только формируется. В связи с этим нет необходимости вводить заградительные пошлины, поскольку это может дать обратный эффект. Конкуренция позволит должным образом развивать технологии производства автокомпонентов, отметили в «Моторинвесте».

Представитель калининградского «Автотора» отказался комментировать заявление «АвтоВАЗа».

Госсубсидии на электрокары скорректируют

В Минпромторге сообщили, что сегодня все отечественные предприятия, выпускающие электромобили (в том числе МАЗ «Москвич», «Автотор», «Моторинвест»), имеют специнвестконтракты, которые предполагают поэтапное углубление локализации. И теперь в министерстве пришли к решению привязать выдачу денег на покупку электрокара к уровню локализации.

«На данный момент программы стимулирования спроса в части отечественных электромобилей направлены на популяризацию такого транспорта и наращивание его доли на рынке. Однако Минпромторгом России уже вырабатывается сбалансированный подход к корректировке условий доступа российских электромобилей к данному механизму, предусматривающий включение дополнительных требований о необходимом уровне локализации», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге привели в пример завод МАЗ «Москвич», который уже перешел на сборку по полному циклу.