Военная операция на Украине, день 831-й

ФСБ РФ по Хабаровскому краю сообщила о задержании хабаровчанина, который предположительно сотрудничал с ГУР минобороны Украины.
❗️Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сказал РИА Новости, что государство не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России:
«На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили «когда вы уже введете санкции против России?». Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция».
❗️Financial Times пишет, что главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости заявил, что польские и литовские таможенники незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в Россию:
«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны. Это не что иное, как произвол».
По данным Reuters, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу Манилу для встречи с лидером страны Фердинандом Маркосом-младшим.