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Политика

Военная операция на Украине, день 831-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 831-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу для встречи с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что польские и литовские таможенники незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в РФ. Газета Financial Times выяснила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсудили усиление присутствия китайских банков в РФ и участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:37

ФСБ РФ по Хабаровскому краю сообщила о задержании хабаровчанина, который предположительно сотрудничал с ГУР минобороны Украины.

08:34

08:31

❗️Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сказал РИА Новости, что государство не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России:

«На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили «когда вы уже введете санкции против России?». Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция».

08:26

По данным издания «Общественное», ночью в Харькове прогремели взрывы.

08:22

08:17

❗️Financial Times пишет, что главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

08:13

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости заявил, что польские и литовские таможенники незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в Россию:

«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны. Это не что иное, как произвол».

08:07

По данным Reuters, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу Манилу для встречи с лидером страны Фердинандом Маркосом-младшим.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 831-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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