Военная операция на Украине, день 831-й

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❗️Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сказал РИА Новости, что государство не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России:

«На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили «когда вы уже введете санкции против России?». Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция».