Два советских самолета столкнулись в Португалии. Погиб испанский пилот

Катастрофа на авиасалоне
В Португалии в небольшом городе Бежа (население около 35 тыс. человек) на авиафестивале по случаю празднования 72-летия ВВС страны столкнулись два советских спортивно-тренировочных самолета Як-52, сообщает JN.
Издание со ссылкой на данные ВВС Португалии пишет, что в результате происшествия погиб опытный испанский пилот. Самолет под его управлением разбился за пределами периметра авиабазы.
Легкие ранения получил португальский пилот второго самолета Як. Какие именно — не уточняется. Его доставили в больницу города Бежа. Самолет этого пилота приземлился в пределах аэропорта.
Как сказано в публикации, незадолго до того, как катастрофа произошла, зрители «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.
Издание подчеркивает, что из-за инцидента было отменено мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии.
«С огромным чувством сожаления и ужаса ВВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и знакомым, глубоко разделяя горечь утраты», — сказали в Военно-воздушных силах страны.
Подробности происшествия
Момент происшествия попал на видео зрителей. На кадрах виден полет шести самолетов. Один из них сначала летел ниже остальных пяти, а после взмыл вверх, задел еще один борт и упал на землю. В результате произошел взрыв. Второй самолет, как видно на видео, медленно снижался, после чего запись обрывается.
Согласно информации Aviation Safety Network, один из шести самолетов вышел из колонны и совершил крутой набор высоты прямо перед строем остальных пяти самолетов.
«В ходе этого маневра самолет задел винт [другого] самолета в положении левого крыла. Лайнер получил серьезные повреждения хвостовой части, не справился с управлением и разбился», — сказано в публикации.
Об авиасалоне
На самолетах Як-52 на авиашоу участвовала первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации YakStars. Пилотажная группа летала на шести моделях этих советских самолетов. Yakstars — одна из крупнейших пилотажных групп гражданской авиации.
Пилоты намеревались поразить присутствующих на празднике «демонстрацией мастерства самолета, выполняя сложные фигуры высшего пилотажа и безупречные полеты строем». Информация об этом размещена на сайте European AirShows.
На авиашоу также принимали участие американские истребители F-35A, французские Mirage, венгерские Saab JAS 39, а также истребители F-16M из нескольких государств. Австрийские ВВС выступили на вертолете Bell 212. ВВС Дании продемонстрировали военно-транспортный самолет C-130J Hercules. Чешские ВВС появились на легком боевом самолете L-159 ALCA.