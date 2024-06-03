Два советских самолета столкнулись в Португалии. Погиб испанский пилот В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты Як-52, погиб пилот

На авиасалоне по случаю празднования 72-летия ВВС Португалии в городе Бежа потерпели крушения два советских самолета Як-52. Погиб испанский пилот, пилот из Португалии ранен. До крушения зрители слышали что-то необычное в шуме самолета.

Катастрофа на авиасалоне

В Португалии в небольшом городе Бежа (население около 35 тыс. человек) на авиафестивале по случаю празднования 72-летия ВВС страны столкнулись два советских спортивно-тренировочных самолета Як-52, сообщает JN.

Издание со ссылкой на данные ВВС Португалии пишет, что в результате происшествия погиб опытный испанский пилот. Самолет под его управлением разбился за пределами периметра авиабазы.

Легкие ранения получил португальский пилот второго самолета Як. Какие именно — не уточняется. Его доставили в больницу города Бежа. Самолет этого пилота приземлился в пределах аэропорта.

Как сказано в публикации, незадолго до того, как катастрофа произошла, зрители «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.

Издание подчеркивает, что из-за инцидента было отменено мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии.

«С огромным чувством сожаления и ужаса ВВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и знакомым, глубоко разделяя горечь утраты», — сказали в Военно-воздушных силах страны.

Подробности происшествия

Момент происшествия попал на видео зрителей. На кадрах виден полет шести самолетов. Один из них сначала летел ниже остальных пяти, а после взмыл вверх, задел еще один борт и упал на землю. В результате произошел взрыв. Второй самолет, как видно на видео, медленно снижался, после чего запись обрывается.

Согласно информации Aviation Safety Network, один из шести самолетов вышел из колонны и совершил крутой набор высоты прямо перед строем остальных пяти самолетов.

«В ходе этого маневра самолет задел винт [другого] самолета в положении левого крыла. Лайнер получил серьезные повреждения хвостовой части, не справился с управлением и разбился», — сказано в публикации.

Об авиасалоне

На самолетах Як-52 на авиашоу участвовала первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации YakStars. Пилотажная группа летала на шести моделях этих советских самолетов. Yakstars — одна из крупнейших пилотажных групп гражданской авиации.

Пилоты намеревались поразить присутствующих на празднике «демонстрацией мастерства самолета, выполняя сложные фигуры высшего пилотажа и безупречные полеты строем». Информация об этом размещена на сайте European AirShows.

На авиашоу также принимали участие американские истребители F-35A, французские Mirage, венгерские Saab JAS 39, а также истребители F-16M из нескольких государств. Австрийские ВВС выступили на вертолете Bell 212. ВВС Дании продемонстрировали военно-транспортный самолет C-130J Hercules. Чешские ВВС появились на легком боевом самолете L-159 ALCA.