«Дедолларизация не произойдет в одночасье». Аналитики рассказали об усилении роли юаня в торговле

Китай наращивает торговую мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара, пишет South China Morning Post. Издание указывает, что крупные торговые партнеры Китая — Бразилия и Россия — активнее переходят на расчеты в юанях и увеличивают долю китайской валюты в своих резервах. Однако экспансия юаня сдерживается тем, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также строгим контролем Пекина за движением капитала. В настоящее время на юань приходится лишь 2,19% мировых платежей.

Китай использует свои преимущества в торговле, чтобы склонить своих партнеров к более широкому использованию юаня. Пекин намеревается бросить вызов доминированию доллара в мировой валютной системе, чтобы уменьшить свою зависимость от долларовых активов и избежать «финансового удушения» со стороны США, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

В подтверждение своей позиции аналитики издания напомнили о недавнем соглашении между Китаем и Бразилией по использованию юаня в двусторонних расчетах. Бразилия — десятый крупнейший торговый партнер Пекина и ключевой поставщик железной руды и соевых бобов. Товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.

29 марта страны договорились создать офшорный клиринговый центр. Это решение позволит им отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы «более быстрой и менее затратной», отмечал ранее портал G1.

Кроме того, к концу 2022 года валютные активы Бразилии в юанях достигли 5,37%, обогнав долю сбережений страны в евро, пишет SCMP. Тем не менее, валютные сбережения Бразилии в долларах США до сих пор составляют более 80%.

«Увеличение расчетов в юанях с крупнейшей страной Южной Америки показывает, как Пекин пытается избежать «финансового удушения» на фоне размежевания с США», — обращает внимание газета.

При этом аналитики издания отмечают, что расширение использования юаня по-прежнему сдерживается тем, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Пекин сохраняет строгий контроль за движением капитала.

В настоящее время на юань приходится лишь 2,19% мировых платежей, 3,5% мировых валютных операций и 2,69% резервов центральных банков. Юань также составляет 12,8% валютной корзины МВФ со специальными правами заимствования.

Россия и расчеты в юанях

Москва, девятый по величине торговый партнер Пекина, также значительно увеличила свои запасы юаня в валютных резервах и суверенных фондах. За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, сообщал ранее Банк России. Кроме того, в августе 2022 года РФ стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), следует из отчета SWIFT.

«В краткосрочной перспективе такая дедолларизация отражает трещины в международной валютной системе, в которой доминирует доллар США, на фоне геополитической ситуации», — говорится в исследовании China International Capital Corporation, ведущего китайского инвестиционного банка.

План дедолларизации российской экономики был внесен в правительство еще в 2018 году. Причинами ухода от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы. Проблема стала еще более актуальной на фоне масштабных санкций, введенных странами Запада после начала военной операции на Украине.

В марте Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва поддерживает переход на юани во внешнеторговых расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Экспансия юаня

Китай сообщил о двузначном росте торговых расчетов и инвестиций в юанях за последние годы. По данным Министерства торговли КНР, объем сделок в китайской валюте при осуществлении трансграничной торговли КНР в 2022 году увеличился примерно на 37%, до 7,92 трлн юаней ($1,15 трлн). Расчеты в юанях по прямым инвестициям выросли на 16,6% в годовом исчислении, составив 6,76 трлн юаней.

Опрошенные SCMP аналитики считают, что в будущем стоит ожидать более широкого использования юаня в инвестициях в страны, которые включены в инициативу «Один пояс — один путь». Такая же тенденция может наблюдаться в трансграничных цифровых платежах и в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока. В частности, в феврале Ирак объявил, что согласен на торговые расчеты в юанях.

«Это показало долгосрочную тенденцию к тому, что международный статус доллара США в конечном итоге будет соответствовать его экономическому положению», — считают опрошенные изданием эксперты.

Необратимый процесс

Обозреватель газеты Le Figaro, политолог Рено Жирар в свою очередь отметил, что дедолларизация «не произойдет в одночасье, но это явно необратимый процесс».

«Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара», — полагает эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой долларовых резервов российского Центробанка на фоне военных действий на Украине. По словам аналитика, некоторые страны в связи с этим начали сокращать торговлю в долларах.

«Это то, что сейчас делают Россия, а также Саудовская Аравия. Ее последний счет за нефть был выставлен Китаю в юанях», — подчеркнул Жирар. Он обратил внимание на планы стран БРИКС о создании собственной валюты для взаимных расчетов и на разработанную Китаем электронную систему межбанковских расчетов, которая может выступить альтернативой системе SWIFT.