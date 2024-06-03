Ключевую ставку могут снова повысить. Чего ждать от заседания ЦБ Аналитик Васильев оценил в 60% вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 17%

ЦБ на заседании 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16% или повысит ее до 17% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансисты. Единого мнения в пользу какого-то одного варианта действий ЦБ у финансового рынка сейчас нет. Чего ждать россиянам, как поведут себя ставки по вкладам и кредитам, продолжит ли рубль дорожать — в материале «Газеты.Ru».

О том, что ЦБ будет рассматривать два варианта 7 июня — сохранение и повышение ключевой ставки, «Газете.Ru» рассказали главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом Латыпов счел, что наиболее вероятным сценарием будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, а Васильев — повышение ее до 17%.

За сохранение ставки 7 июня высказались экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин, в «БКС Мир инвестиций», банке «Зенит» и Президентской академии, а за повышение — в банке «Русский стандарт» и РЭУ им. Плеханова. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщал, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться 7 июня.

Что такое ключевая ставка? Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, она была трижды сохранена на этом уровне. Следующее заседание по ставке состоится 7 июня, и ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

«Мое личное мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Не произошло каких-либо совместных событий, изменений в экономике, которые требовали бы реакции со стороны ЦБ. Ситуация сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024-го. Ну и, собственно, даже более длительный период. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил Дубинин.

По его словам, поэтому прибегать к какому-то резкому, ответственному решению повысить ставку нет причин, но и ее снижение было бы нелогичным.

«В недавно обновленном прогнозе Центробанка предельный уровень средней ключевой ставки в 2024 году составляет 16%. Повышение до 17% рассматривалось строго как альтернативный сценарий. На наш взгляд, вышедшая с тех пор статистика не позволяет полагать, что альтернативный сценарий стал базовым», — согласился Латыпов.

Почему ЦБ может повысить ставку

По словам Васильева, вероятность повышения ключевой ставки составляет примерно 60%, сохранения — 40%.

«В базовом сценарии мы ждем повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) до 17%. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года», — подчеркнул аналитик.

Он не исключил увеличения ключевой ставки и до 18-20%, если инфляция в России не будет замедляться.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 мая составила 8,05%. Две недели назад Банк России опубликовал свою оценку сезонно скорректированной инфляции за апрель — она выросла до 5,8% с 4,5% в марте. Что особенно важно, базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, это максимум с ноября. В мае инфляция еще выше, подчеркнул Васильев.

Заботкин заявлял, что инфляция идет выше центральной точки прогноза ЦБ на этот год в 4,3-4,8%. По оценке Васильева, годовая инфляция в 2024 году составит 6,5%, прогноз финансового рынка — 5,2%.

«То есть инфляция в этом году, вероятно, снова будет существенно выше целевых 4%. Это будет уже четвертый год подряд, когда Банк России не достигает целевого уровня по инфляции, что не может не беспокоить ЦБ», — отметил аналитик.

Васильев напомнил список других критериев ЦБ для повышения ключевой ставки:

— Отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности. Этот пункт выполняется: потребительский спрос остается высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте, несмотря на высокую ключевую ставку.

— Увеличение жесткости рынка труда и масштабов выпуска в экономике. Этот пункт выполняется — безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.

Васильев подчеркнул: у ЦБ уже есть все аргументы для повышения ключевой ставки, но регулятор может отложить такое решение до 26 июля .

«Скорее всего, Банк России предпочтет подождать еще одно заседание для получения полной картины происходящего за два квартала текущего года. Если инфляция усилится и/или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% — летом», — подытожил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет с вкладами

Сейчас ставки по вкладам в России составляют от 10% до 17% годовых. В ВТБ ожидают сохранения сложившихся условий по вкладам на три-четыре месяца вперед, при этом возможны отдельные акции с временным повышением ставок на короткие сроки.

«Возможность изменения условий по депозитам и накопительным счетам физлиц банки рассматривают исходя из конъюнктуры рынка и потребности в ликвидности. Ключевая ставка является основным индикатором, на который ориентируются кредитные организации по стоимости кратко- и среднесрочного привлечения», — пояснили в пресс-службе.

То есть если ЦБ повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам поднимаются на 1 п.п. или больше.

В ВТБ уточнили, что сейчас наиболее оптимальное время для открытия вклада, и наиболее привлекательные для клиента депозиты — сроком до полугода.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что при повышении ключевой ставки или очевидном ужесточении сигнала от ЦБ 7 июня ставки по вкладам вырастут.

«В этом случае выгоднее выглядят краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, поскольку через этот период уровень процентных ставок, вероятно, останется высоким», — посоветовал эксперт.

Что будет с кредитами

По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49% до 59,829% годовых. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке достигает от 14% до 27%. Ставки по вкладам тоже зависят от ключевой ставки: если ЦБ повышает ее на 1 п.п., то банки поднимают свои ставки по кредитам тоже на 1 п.п. или больше.

В ВТБ рекомендовали россиянам исходить из своих потребностей в займах, а не ждать лучшего времени или, наоборот, брать кредит во что бы то ни стало:

«Если перед клиентом сейчас остро стоит квартирный или любой другой финансовый вопрос, то, безусловно, стоит им заняться. Например, стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе растет, а ипотека позволяет зафиксировать цену квадратного метра».

Тем более, сегодня получить ипотеку еще можно по низкой ставке: 8% по льготной ипотеке и 6% по семейной ипотеке.

Евстифеев не ждет снижения объемов кредитования даже в случае повышения ключевой ставки до 17-18%.

Что будет с курсом рубля

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что высокая ключевая ставка выступит фактором поддержки курса рубля , однако это влияние будет ограниченным. Главным фактором, определяющим курс национальной валюты, выступит экспортно-импортный баланс, уверен аналитик:

«Последнее укрепление рубля две недели подряд на фоне сжатия импорта не должно вводить в заблуждение, поскольку отложенный спрос на валюту по мере выстраивания новых логистических цепочек рано или поздно будет реализован. Не стоит сбрасывать со счетов и сокращающиеся доходы от экспорта на фоне снижения нефтяных котировок».