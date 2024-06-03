Ключевую ставку могут снова повысить. Чего ждать от заседания ЦБ

О том, что ЦБ будет рассматривать два варианта 7 июня — сохранение и повышение ключевой ставки, «Газете.Ru» рассказали главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом Латыпов счел, что наиболее вероятным сценарием будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, а Васильев — повышение ее до 17%.
За сохранение ставки 7 июня высказались экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин, в «БКС Мир инвестиций», банке «Зенит» и Президентской академии, а за повышение — в банке «Русский стандарт» и РЭУ им. Плеханова. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщал, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться 7 июня.
«Мое личное мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Не произошло каких-либо совместных событий, изменений в экономике, которые требовали бы реакции со стороны ЦБ. Ситуация сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024-го. Ну и, собственно, даже более длительный период. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил Дубинин.
По его словам, поэтому прибегать к какому-то резкому, ответственному решению повысить ставку нет причин, но и ее снижение было бы нелогичным.
«В недавно обновленном прогнозе Центробанка предельный уровень средней ключевой ставки в 2024 году составляет 16%. Повышение до 17% рассматривалось строго как альтернативный сценарий. На наш взгляд, вышедшая с тех пор статистика не позволяет полагать, что альтернативный сценарий стал базовым», — согласился Латыпов.
Почему ЦБ может повысить ставку
По словам Васильева, вероятность повышения ключевой ставки составляет примерно 60%, сохранения — 40%.
«В базовом сценарии мы ждем повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) до 17%. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года», — подчеркнул аналитик.
Он не исключил увеличения ключевой ставки и до 18-20%, если инфляция в России не будет замедляться.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 мая составила 8,05%. Две недели назад Банк России опубликовал свою оценку сезонно скорректированной инфляции за апрель — она выросла до 5,8% с 4,5% в марте. Что особенно важно, базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, это максимум с ноября. В мае инфляция еще выше, подчеркнул Васильев.
Заботкин заявлял, что инфляция идет выше центральной точки прогноза ЦБ на этот год в 4,3-4,8%. По оценке Васильева, годовая инфляция в 2024 году составит 6,5%, прогноз финансового рынка — 5,2%.
«То есть инфляция в этом году, вероятно, снова будет существенно выше целевых 4%. Это будет уже четвертый год подряд, когда Банк России не достигает целевого уровня по инфляции, что не может не беспокоить ЦБ», — отметил аналитик.
Васильев напомнил список других критериев ЦБ для повышения ключевой ставки:
— Отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности. Этот пункт выполняется: потребительский спрос остается высоким, а кредитование в апреле продолжило расти высокими темпами, как и в марте, несмотря на высокую ключевую ставку.
— Увеличение жесткости рынка труда и масштабов выпуска в экономике. Этот пункт выполняется — безработица в марте обновила исторический минимум в 2,7%, а рост ВВП в первом квартале составил 5,4% против прогноза ЦБ в 4,6%.
Васильев подчеркнул: у ЦБ уже есть все аргументы для повышения ключевой ставки, но регулятор может отложить такое решение до 26 июля.
«Скорее всего, Банк России предпочтет подождать еще одно заседание для получения полной картины происходящего за два квартала текущего года. Если инфляция усилится и/или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% — летом», — подытожил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
Что будет с вкладами
Сейчас ставки по вкладам в России составляют от 10% до 17% годовых. В ВТБ ожидают сохранения сложившихся условий по вкладам на три-четыре месяца вперед, при этом возможны отдельные акции с временным повышением ставок на короткие сроки.
«Возможность изменения условий по депозитам и накопительным счетам физлиц банки рассматривают исходя из конъюнктуры рынка и потребности в ликвидности. Ключевая ставка является основным индикатором, на который ориентируются кредитные организации по стоимости кратко- и среднесрочного привлечения», — пояснили в пресс-службе.
То есть если ЦБ повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам поднимаются на 1 п.п. или больше.
В ВТБ уточнили, что сейчас наиболее оптимальное время для открытия вклада, и наиболее привлекательные для клиента депозиты — сроком до полугода.
Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что при повышении ключевой ставки или очевидном ужесточении сигнала от ЦБ 7 июня ставки по вкладам вырастут.
«В этом случае выгоднее выглядят краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, поскольку через этот период уровень процентных ставок, вероятно, останется высоким», — посоветовал эксперт.
Что будет с кредитами
По данным ЦБ на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49% до 59,829% годовых. По данным «Сравни.ру», ПСК по ипотеке достигает от 14% до 27%. Ставки по вкладам тоже зависят от ключевой ставки: если ЦБ повышает ее на 1 п.п., то банки поднимают свои ставки по кредитам тоже на 1 п.п. или больше.
В ВТБ рекомендовали россиянам исходить из своих потребностей в займах, а не ждать лучшего времени или, наоборот, брать кредит во что бы то ни стало:
«Если перед клиентом сейчас остро стоит квартирный или любой другой финансовый вопрос, то, безусловно, стоит им заняться. Например, стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе растет, а ипотека позволяет зафиксировать цену квадратного метра».
Тем более, сегодня получить ипотеку еще можно по низкой ставке: 8% по льготной ипотеке и 6% по семейной ипотеке.
Евстифеев не ждет снижения объемов кредитования даже в случае повышения ключевой ставки до 17-18%.
Что будет с курсом рубля
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что высокая ключевая ставка выступит фактором поддержки курса рубля, однако это влияние будет ограниченным. Главным фактором, определяющим курс национальной валюты, выступит экспортно-импортный баланс, уверен аналитик:
«Последнее укрепление рубля две недели подряд на фоне сжатия импорта не должно вводить в заблуждение, поскольку отложенный спрос на валюту по мере выстраивания новых логистических цепочек рано или поздно будет реализован. Не стоит сбрасывать со счетов и сокращающиеся доходы от экспорта на фоне снижения нефтяных котировок».
По оценке Тимошенко, курс доллара летом уверенно вернется на уровни выше 90 рублей. По прогнозу Васильева, в июне курс рубля останется стабильным: доллар будет стоить 87-92 рубля, евро — 94-100 рублей, юань — 12-12,7 рубля. В целом рубль уже семь месяцев остается стабильным, подчеркнул аналитик. Доллар все это время торгуется в диапазоне 87-94 рубля и в ближайшие месяцы останется в нем.