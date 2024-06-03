«Обещает быть горячей». Как будет развиваться ситуация на фронтах СВО летом Полковник Ходаренок: ВСУ летом попытаются лишить Россию превосходства в воздухе

На прошлой неделе западные союзники один за другим разрешили Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. В Германии при этом не исключили, что Украина будет применять Patriot против авиации в РФ. Какие цели будут преследовать ВСУ в предстоящей летней кампании, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Главную цель ВСУ в предстоящей летней кампании, скорее всего, можно сформулировать следующим образом. Противник предполагает нанести при помощи полученного западного дальнобойного оружия (и разрешения на его применение по объектам на территории России) поражение авиационным, ракетным, противовоздушным и сухопутным группировкам Вооруженных сил РФ. Причем, по расчетам ВСУ, потери должны быть такими, при которых российская армия потеряет способность вести дальнейшие наступательные действия и будет вынуждена остановиться на достигнутых рубежах.

В первую очередь противник планирует уничтожение самолетов ДРЛО (систем дальнего радиолокационного обнаружения, которые осуществляют обнаружение целей, но не управление. — «Газета.Ru») и постановщиков помех ВКС РФ, нанесение поражения ударными группировкам оперативно-тактической и дальней авиации, уничтожение крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет в целях создания благоприятных условий для ведения обороны ВСУ.

Все это будет осуществляться главным образом для того, чтобы лишить российскую армию ее главного преимущества перед ВСУ — превосходства в воздухе и до минимума снизить авиационную поддержку сухопутных войск.

В этих целях планируется нанесение ударов ракетами MGM-140 ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus KEPD 350/150 (не приходится сомневаться, что в ближайшее время ВСУ получат от Германии крылатые ракеты воздушного базирования) по аэродромам в приграничной полосе в пределах досягаемости этих средств воздушного нападения. Они, как правило, будут комплектоваться кассетными боевыми частями для вывода из строя наибольшего количества целей. Аналогичным ударам подвергнутся и площадки взлета и посадки армейской авиации.

Начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Киев может применить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для ударов по авиации Вооруженных сил РФ в небе над российской территорией.

Для чего ВСУ F-16?

Многофункциональные истребители F-16, получение которых ВСУ ожидается в ближайшее время, вряд ли будут использоваться для бомбо-штурмовых ударов по объектам переднего края.

Скорее всего, эти боевые машины будут применены в качестве носителей крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus KEPD 350/150. Кроме того, одной из главных задач этих истребителей станет поражение российских самолетов, оснащенных авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые доставляют ВСУ массу проблем и для борьбы с которыми у них на данный момент времени нет средств.

Для решения этой задачи украинские F-16 получат ракеты класса «воздух-воздух» типа AIM-120 AMRAAM. Какая именно модификация этого изделия будет передана Воздушным силам Украины, пока неизвестно, но задача заключается в поражении российских самолетов с УМПК до выполнения ими боевой задачи (то есть до сброса бомб). Причем уничтожать машины ВКС РФ планируется именно над территорией России.

Для своевременного обнаружения взлета российских самолетов и выдачи соответствующих целеуказаний многофункциональным истребителям F-16 Воздушные силы Украины получают от Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) типа ASC 890.

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Эта машина создана на базе турбовинтового пассажирского самолета Saab 340. В воздухе она может непрерывно находиться до пяти часов. Дальность обнаружения воздушных объектов РЛС (радиолокационных станций) ASC 890 находится (по разным данным) в пределах от 400 до 500 километров. Кроме того, шведы передают ВСУ ракеты класса «воздух-воздух» Jaktrobot Rb99. По сути дела, это лицензионная версия AIM-120 AMRAAM. То есть Стокгольм поставляет Киеву не только средства разведки и управления, но и средства поражения.

Нельзя исключать, что украинские F-16 получат и противокорабельные ракеты типа Penguin, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace. Эти изделия могут быть применены для ударов по кораблям Черноморского флота в портах и базах Черноморского побережья Кавказа.

Помимо всего прочего, с помощью западного дальнобойного оружия противник предполагает нарушать управление войсками и оружием, наносить удары по резервам ВС на территории России, срывать перевозки войск и материальных средств.

Новый этап СВО

В связи с разрешением государств – участников НАТО на применение своего оружия по объектам на территории России в ходе специальной военной операции, без всякого преувеличения, наступает новый этап.

Не приходится сомневаться, что летняя кампания 2024 года для обеих сторон вооруженного противостояния обещает быть весьма и весьма горячей. Но ожидать, что обстрелы российской территории ракетами западного производства примут массированный характер, наверное, все-таки не стоит.

Все дело в том, что крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus KEPD 350/150 (которой еще у ВСУ и нет) весьма и весьма недешевые образцы оружия, каждая ценой примерно по миллиону долларов. Град ракет (типа непрерывной барабанной дроби) за такие деньги устроить весьма проблематично. Очередь из зенитных управляемых ракет средней дальности (как правило, два изделия) и то получается дешевле.

К тому же есть основания полагать, что подобный вариант развития обстановки российским военно-политическим руководством просчитывался и все необходимые меры по усилению боеготовности и боеспособности войск (сил) уже приняты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).