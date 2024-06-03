Тренер Махачева хочет увидеть бой своего подопечного с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором, передает Red Corner MMA.

«Конор — парень, за или против которого хочется болеть, все хотят видеть его. Я хочу увидеть, как его побьет Ислам. То, что Конор делает, привлекает большое внимание», — сказал Мендес.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор рассказал, сколько раз он планирует подраться в 2024 году.