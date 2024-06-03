Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций

Депутат Госдумы, заместитель главы правительства Чечни Адам Делимханов раскритиковал законопроект за авторством вице-спикера Думы Владислава Даванкова, который позволит школам запрещать ношение религиозной одежды в помещениях. Аргументы против инициативы Даванкова Делимханов опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что мусульманская женская одежда включает в себя не только закрывающий лицо никаб, ношение которого, по словам Делимханова, российские последователи ислама в целом не одобряют, но и хиджаб, который мусульманки должны носить, если придерживаются исламских традиций. Следовательно, пишет Делимханов, законопроект Даванкова противоречит конституционному праву на свободу вероисповедания.

Депутат добавил, что новый закон в условиях давления со стороны Запада может расколоть общество, и призвал перед внесением подобных документов «разбираться в предмете». Свое сообщение Делимханов закончил многозначительно:

«Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал депутат.

В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России. Ответственные лица из Госдумы отреагировали на эту инициативу. Они призвали к обсуждению вопроса с участием представителей религиозного ислама и местных властей, подчеркивая важность уважения к различиям и разумному подходу к данной теме.

В конце месяца Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение религиозной одежды, закрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана назвало запрет на никаб исламофобским выпадом.