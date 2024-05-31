200 тысяч за ребенка? Отдайте отцам!

К лету вновь оживилась дискуссия о демографии. Опять чиновники предлагают женщинам разные плюшки за их репродуктивный вклад в будущее страны. То 200 тысяч за первенца, рожденного до 25 лет, обещают. То сокращенную рабочую пятницу, чтобы было, значит, когда хлопотать по хозяйству и возиться с детьми.

Дамы уже даже бровью не ведут. Им уже столько всего обещано, что очередные посулы — это просто белый шум. А вот мужская реакция интересна. Многие возмущены. А почему, — спрашивают, — все опять каким-то теткам? А где, — негодуют, — поддержка отцовства?

И знаете что? А я согласна. Пусть уже власть отстанет от слабого пола. Пусть мотивируют, уговаривают, подкупают рожать наших доблестных рыцарей. Не буквально, конечно, а по старинке, посредством женщины, но ответственными за воспроизводство нации пусть будут наши мужчины. И пусть вводят папкапиталы, пособия по зачатию, сокращенные рабочие дни, нет, целые недели и даже пусть выдают будущим отцам бесплатно витамины, тьфу, успокоительные. А то некоторые бедолаги уже совсем измучились: вечно их государство задвигает, такую, понимаете ли, проводит гнусную политику, что дамы их уже ну просто как доноров воспринимают, пользуются и выкидывают. Серьезно! Иные добытчики жалуются, что с ними матери их детей разводятся из-за пособий. А иные коварные хищницы — вообразите только! — и замуж не хотят, и в свидетельство о рождении детей имя отца не вписывают. Никакого почтения к мужскому роду.

А почему они, собственно, такие злые? Может, у них велосипеда нет? Может, действительно, мужчины, готовые продолжать род, заслуживают поощрения? Нашел женщину, согласную от тебя родить, убедил ее в своей надежности — орел! Заработал компенсацию! Ведь существуют же всякие партнерские программы: уговорил друга стать клиентом фирмы — получил бонус. А тут дело государственной важности, не шутки какие-нибудь.

Вот только много ли будет получателей таких компенсаций, многие ли птицы долетят до середины Днепра? То, что желающие найдутся, это понятно. И то, что перераспределение бюджетных пряников может повлиять на брачное поведение репродуктивно активных личностей, тоже предсказуемо. Но каким будет результат?

Представляю себе дивные сцены. Знакомятся, например, двое в дейтинговом приложении, и он ей вместо всяких богомерзских FWB (friends with benefits, секс по дружбе) или sex only предлагает сразу серьезный проект. «Есть, короче, тема, — пишет кавалер даме, пересыпая речь смайлами с хитрым прищуром. — Можно поднять две сотни, разобьем поровну. Встречаемся, беременеешь, рожаешь — тебе сотня на подгузники, у меня новенькая приставка!» Но прекрасная незнакомка отчего-то исчезает в тумане. Наверное, потому что у нее корона.

А папкапитал? Тоже, знаете, разные в больной голове всплывают картины. «Дорогая, давай родим второго: нам пора обновить машину! Что значит нельзя? Да куча схем обналички. Детей же возить и будем. На рыбалку». А дорогая чего-то не проникается и отправляет благоверного по известному направлению, примерно в сторону рыбалки, но и еще дальше и пешком.

Полагаете, это подлая клевета на мужчин? Ну извините, автор слишком хорошо помнит, какое оживление наблюдалась в мужских сообществах в периоды, когда депутаты хотели разрешить тратить материнский капитал на покупку авто. Конечно, активизировались тогда мужчины определенного склада. Хочется верить, что их меньшинство. Но ведь и сегодня проклинают социальную несправедливость в репродуктивной сфере, как бы сказать помягче, большие оригиналы.

Ведь возмущаться тем, что женщины цинично бросают мужчин ради целого прожиточного минимума могут ну очень альтернативно мыслящие товарищи. Ну или, если их и правда бросают, те, чья реальная ценность как главы семейства, добытчика, защитника (и что там еще по списку?) такова, что не дотягивает даже до МРОТ. И если такие персонажи начнут размножаться на специальных мужских пособиях как споры плесени, то это, конечно, страшно. Но они, слава богу, не начнут. Потому что кто же им даст. В смысле женщины едва ли согласятся разделить с ними подобный энтузиазм.

А если серьезно, то ответственное отцовство, конечно, поощрять необходимо. Как и ответственное материнство. Но не подкупом, не пустопорожней болтовней о почетной миссии родительства. И лучше бы вовсе отстать о тех, кто еще не определился, не созрел до передачи своих генов будущим поколения, независимо от того, носителями какого сочетания половых хромосом являются эти люди. Создавать и поддерживать условия нужно для тех, кто уже свой выбор сделал и ни разу о нем не пожалел.

Развитие социальной инфраструктуры, увеличение гарантий на рынке труда, хорошее образование, качественное здравоохранение, доступное жилье — вот нехитрый набор, который всегда работает. Дайте людям уверенность в завтрашнем дне, убедите их, что они живут в цивилизованном обществе, а не в джунглях, где каждый сам за себя, и они сами с радостью задумаются о своем продолжении в детях. Потому что это естественно. По крайней мере для большинства хомо сапиенсов.

Даже никакая специальная демографическая политика не нужна. Тем более такая, которая вся состоит из ситуативных и нелепых вспышек: там 200 тысяч пообещать, тут по десятке сунуть, льготную семейную ипотеку ввести, но не для всех, а только для тех, у кого дети родились после 2018-го (господи, в чем смысл этих дурацких ограничений, чем провинились дети, рожденные в 2017-м?), горячее питание в школах сделать бесплатным, но только завтраки, а не обеды, понастроить новые оснащенные по последнему слову техники поликлиники, но не укомплектовать их специалистами. Люди смотрят на это с недоумением и не торопятся впускать в такой странный мир детей. Тревожно как-то.

Особенно тревожно женщинам. Просто в силу своей природы (сейчас автору прилетит за сексизм). Однако женскую тревогу может купировать сильный надежный мужчина. Если захочет, конечно. Исключительно если захочет — заставить нельзя. Сможет государство сделать так, чтобы мужчины захотели, сможет создать условия, чтобы не только захотели, но и смогли, — будет все хорошо с демографией. А если нет, то женщине в одно лицо тоже, знаете ли, как-то больше неинтересно спасать страну от вымирания. Даже за деньги. Потому что хочется по любви.

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