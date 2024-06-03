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Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела

Глава Ингушетии Климатов подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела, и выразил надежду на переизбрание осенью. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что вносит ясность в ситуацию вокруг своей семьи, чтобы избежать разных толкований.

По словам Калиматова, в рамках расследования проводится следственная проверка, по итогам которой будет вынесено решение суда.

Глава Ингушетии добавил, что это событие его огорчает, но «закон есть закон». Он подчеркнул, что закон для всех одинаков.

24 мая Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал старшего брата главы республики Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве.

Журналисты отмечали, что Калиматов в свое время руководил региональным филиалом «Почты России». Некоторое время назад сообщалось, что в доме главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении средств в региональном Пенсионном фонде России (ПФР).

Ранее в Ингушетии заявили о попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.

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