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В Москве стартовали съемки второй части «Чебурашки»

В Москве начались съемки второй части «Чебурашки»

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Телеканал «Россия 1»

В Москве стартовали съемки второй части фильма «Чебурашка». Об этом сообщает kinometro.ru.

Продолжение картины расскажет о жизни Чебурашки спустя год после событий первой части. Главный герой постепенно адаптируется к жизни с Геной, растет и начинает хулиганить. Гена пытается воспитать малыша, но тот недоволен его методами. На фоне проблем в отношениях и недопонимания герои сталкиваются с новой напастью — дом Гены хотят снести.

Режиссер картины Дмитрий Дьяченко признался, что сохранит во второй части преемственность и тему семьи.

«Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями», — поделился режиссер.

К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и Ольга Кузьмина.
Фильм «Чебурашка-2» выйдет 1 января 2026 года.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Ранее Гоша Куценко объяснил, почему боится работать с детьми-актерами.

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