«Я догадывалась о чем-то плохом». Трепова рассказала, что взорвавшуюся статуэтку ей передали в Москве

Задержанную по подозрению в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову доставили в Басманный суд в Москве. Обвинение потребовало заключить ее под стражу до 2 июня. Девушка подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, которая была приведена в действие дистанционно через несколько минут. Как пишет «Фонтанка», бомбу Треповой передал таксист в Москве.

Дарью Трепову, задержанную по подозрению в причастности к теракту и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), доставили из Петербурга в Москву. Из аэропорта Домодедово ее привезли в Басманный суд, где изберут меру пресечения.

Девушке предъявили обвинение в теракте, совершенном организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «б» ч.3 ст.205 УК, ч.4 ст.222.1 УК). Обвинение просит арестовать Трепову до 2 июня.

Задержанная рассказала ранее, что статуэтку, внутри которой была взрывчатка, она получила в Москве, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на показания девушки. Как отмечается в материале издания, подлинность показаний подтверждается переписками, найденными в ее телефоне, а также «результатами специальных технических мероприятий».

По данным «Фонтанки», Трепова познакомилась в Telegram с неким «активистом» (его имя не называется), которому рассказала о своих взглядах и участии в митингах против военной операции. Как утверждает издание, он предложил девушке «перебраться в Киев» и занять должность редактора «в одном из медиаресурсов». Для этого Треповой нужно было выполнить несколько заданий, «доказать, что она умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас».

Для начала девушке нужно было прийти в книжный магазин «Листва», который в СМИ называют одним из основных мест сбора «правых» в городе. Там Трепова должна была познакомиться с Владленом Татарским. После выполнения задания она предоставила фотоотчет, указывает «Фонтанка».

Далее «активист» отправил Трепову в Москву, где ей через таксиста «передали тайную вещь» — упаковку с бюстом со взрывчаткой. По данным «Фонтанки», таксист не знал, что находится внутри посылки.

Отвечая на вопрос следствия, понимала ли Трепова, что в статуэтке находилось взрывное устройство, она ответила: «Мне этого конкретно не говорили, но я догадывалась о чем-то плохом». Все время до взрыва она находилась в непосредственной близости от упаковки, куда была вмонтирована бомба.

День взрыва

По данным «Фонтанки», вернувшись в Санкт-Петербург, Трепова удаленно получила новое задание — прийти на встречу с Татарским в кафе «Патриот» на Университетской набережной и передать ему статуэтку.

«За это ей купили авиабилет Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину», — пишет издание.

Отдав бюст Татарскому, девушка осталась в кафе. Взрывное устройство, по информации СМИ, было активировано дистанционно, по звонку на сим-карту, которая была в бомбе. Эту информацию в будущем должна подтвердить экспертиза.

После взрыва Трепова «совершала хаотичные действия» и вместо аэропорта поехала в гости к знакомому мужа, где и была задержана.

«Когда она, контуженная, выходила со всеми из развороченного клуба, то уже все поняла. Упрощенно это называется расходным материалом. Плюс она окончательно догадалась, что натворила. В первые часы была уверена, что убила многих», — пишет «Фонтанка».

По информации издания, показания девушки побудили следствие переквалифицировать уголовное дело на статью «Терроризм». Ранее правоохранители квалифицировали действия девушки как убийство общественно опасным способом.

Telegram-канал Mash на Мойке утверждает, что Трепова получала по 20 тыс. рублей в криптовалюте за каждое выполненное задание. Среди поручений была доставка посылок, посещение мероприятий и другие миссии.

«Передать военкору Татарскому статуэтку, которая потом взорвалась, — было одним из заданий. После него девушку обещали вывезти из России и предоставить работу в Киеве», — пишет Mash.

Поиск заказчиков

Взрыв в заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля во время встречи Владлена Татарского со своими сторонниками из клуба «Кибер Z фронт». За медицинской помощью после произошедшего обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

На следующий день 26-летнюю подозреваемую задержали. Девушка призналась, что пронесла статуэтку на встречу, но на вопрос, кто передал ей предмет, ответила: «Можно я попозже расскажу?»

В СК заявили, что взрыв был организован с территории Украины. Telegram-каналы Shot и «Осторожно, новости» со ссылкой на источники ранее сообщили, что Трепову мог «завербовать» Роман Попков, бывший участник НБП (признана в России экстремистской и запрещена) Эдуарда Лимонова, который в данный момент проживает на Украине.

По данным источника Shot, показания на Попкова дала сама Трепова — он якобы сначала «учил ее журналистике», а потом попросил выполнить задание от «одного знакомого», который оказался агентом СБУ. Сам Попков отрицает обвинения и говорит, что не мог этого сделать, поскольку его семья находится в России.

По словам источника РБК в МВД, согласно одной из версий, Трепова общалась со своими «кураторами» в Telegram. Следствие пока не установило личности этих людей. В настоящий момент СК продолжает устанавливать всю цепочку лиц, причастных к совершению теракта, – от исполнителей до заказчиков.