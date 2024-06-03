В российской больнице к лежавшему на полу пациенту врачи не подходили четыре часа

В тюменской больнице медперсонал четыре часа не подходил к пациенту, который лежал на полу около койки. Видео с больным снял другой пациент клиники, позже запись разместило сообщество «Тюменский паблик» во «ВКонтакте».

На кадрах пациент со спущенными штанами лежит между кроватью и тумбочкой. При этом рядом ходят работники больницы. На видео слышно, как представитель медперсонала просит никуда не выкладывать видео, и пациент заверяет, что делает его «для себя».

По словам очевидца, все произошло в стационаре МЧС «Нефтяник» — снимавший мужчина утверждает, что такая ситуация сложилась, так как в медучреждении не хватает персонала, а тот, что есть «не успевает смотреть за больными, а некоторые не хотят успевать».

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области заявили, что начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Волгограде сотрудники скорой помощи грубо обращались с пьяным пациентом и попали на видео.