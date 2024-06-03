Тейлор Свифт станцевала под ливнем во время концерта

Певица Тейлор Свифт выступила под проливным дождем во время концерта в Фоксборо, штат Массачусетс. Об этом сообщает TMZ.

Свифт поприветствовала поклонников на своем концерте, прошедшем в рамках гастрольного тура «The Eras». Шоу длилось 3,5 часа. Артистка поддержала фанатов, которые танцевали на стадионе, несмотря на сильный дождь. Вместе с поклонниками она пела и танцевала под ливнем.

«У нас и раньше были концерты под дождем, но это был настоящий ливень, который не прекращался. Я просто хочу поблагодарить эту легендарную публику! Люблю вас так сильно, что вы даже не представляете», — отметила певица в социальных сетях.

29 июля 2023 года фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

В декабре того же года «The Eras» певицы вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Тур превысил доход в $1 млрд, побив предыдущий рекорд Элтона Джона (939 $млн) — тогда певец пять лет ездил с прощальными концертами по всему миру.

Ранее из Эдинбурга выселяют бездомных из-за концерта Тейлор Свифт.