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Как будет выглядеть «Москвич-6». Первые фото

Завод «Москвич» показал новую модель — седан «Москвич 6». Новинкой оказался китайский лифтбек Sehol A5 Plus, который в свою очередь является рестайлингом JAC J7. Седан комплектуется двигателем — 1.5 TGDI мощностью 184 л.с. Трансмиссия — 6-ступенчатая, автоматическая.

Длина «Москвич 6» — 4,78 метра, ширина — 1,82, а колесная база составляет 2,77 метра. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, камерой с круговым обзором и электроприводом багажника.

Ни цены, ни описания комплектаций пока не были объявлены, а производство и продажу седана планируется запустить во второй половине года.

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