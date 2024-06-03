Американские эксперты заявили, что Россия выигрывает на Украине

Россия де-факто одерживает верх в украинском конфликте и даже удары американским оружием по ее территории не смогут этого изменить. Об этом американские эксперты Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро пишут в статье для The Washington Post.

«Удары внутри России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят правила игры», — отмечают эксперты, отмечая, что РФ вскоре успешно адаптируется к обстрелам.

По их мнение, в настоящий момент Россия выигрывает в конфликте, поэтому реальное обострение обстановки в виде столкновения с силами НАТО маловероятно.

«Москва вполне может ответить, но, скорее всего, сделает это непрямым или асимметричным способом, а не выпустит ракету по европейской столице на следующей неделе», — считают авторы статьи.