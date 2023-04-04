«Вклад в справедливый мир». Европейские политики просят Пекин повлиять на Москву для мира на Украине

Китай заявил о готовности обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование ситуации на Украине. В Пекине надеются, что ЕС «продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость» в этом вопросе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай «конструктивно повлиять» на Москву. Она указала, что позиция Пекина по конфликту на Украине станет определяющим фактором для отношений между Евросоюзом и Китаем.

Пекин готов к диалогу с Евросоюзом по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она ответила на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «сыграть конструктивную роль» в разрешении кризиса.

«Мы ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — указала дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что Китай не является участником боевых действий на Украине, но «твердо поддерживает» процесс мирного урегулирования и оказывает ему «активное содействие».

Председатель Еврокомиссии посетит Китай 5-7 апреля. В преддверии своего визита она заявила в интервью газете Financial Times, что Пекин должен сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

«Китай в состоянии конструктивно влиять на Россию, и поэтому на нем лежит ответственность, — утверждала фон дер Ляйен. — Вы не можете быть посередине, не можете быть за половину международного порядка».

По ее словам, в Евросоюзе «обеспокоены дружеской позицией [Китая] по отношению к России». Глава ЕК ранее заявляла, что позиция Пекина по конфликту на Украине станет определяющим фактором для отношений между Евросоюзом и Китаем.

Цели Франции

Вместе с главой ЕК Пекин посетит президент Франции Эммануэль Макрон. По данным агентства Bloomberg, если французский президент в ходе своего визита убедит Китай начать «долгосрочный диалог» с Украиной, Париж будет считать это своим достижением. Макрон также надеется, что ему удастся убедить Си Цзиньпина не ускорять сближение с Россией и сыграть посредническую роль в урегулировании кризиса.

«Если и есть страна, которая может заставить Москву изменить свои расчеты, так это Китай», — заявил официальный представитель Елисейского дворца в преддверии трехдневного государственного визита Макрона в страну.

Французский чиновник также подчеркнул уникальную способность Китая «иметь решающее влияние на конфликт», но добавил, что он может как помочь, так и навредить в зависимости от своего выбора.

«В общей сложности президент [Франции] проведет шесть-семь часов переговоров с китайским лидером. Тот факт, что он станет первым президентом Франции, посетившим Гуанчжоу, — очень личный штрих», — отмечает Politico со ссылкой на анонимного чиновника из Елисейского дворца.

В поездке Макрона будут сопровождать министр финансов Бруно Ле Мэр и министр иностранных дел Катрин Колонна, а также руководители около 50 французских компаний, включая Airbus.

После визита Макрона и фон дер Ляйен посетить Китай планирует глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пообещал приехать «на следующей неделе».

«Наше четкое послание Китаю – сделать вклад в справедливый мир. Они не могут поддерживать агрессию… Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза», — сказал дипломат.

Ранее фон дер Ляйен подчеркнула важность поддержания открытых дипломатических каналов с Пекином. Фу Конг, посол Китая в ЕС, на прошлой неделе заявил Financial Times, что он настроен оптимистично и ожидает, что визит европейских политиков принесет конкретные результаты. 3 апреля Мао Нин отметила, что «здоровое и стабильное» развитие отношений между Евросоюзом и Китаем не только отвечает интересом обеих сторон, но и «способствует миру и стабильности» во всем мире.

В конце февраля Китай представил свою версию мирного плана по урегулированию кризиса на Украине. Среди 12 пунктов китайской инициативы — прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение действия санкций, уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал проект, назвав его нереализуемым, поскольку в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины. В России при этом считают, что предложения Китая могут в будущем быть учтены при разработке плана по мирному урегулированию.