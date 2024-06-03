Испанские фермеры на тракторах блокировали границу с Францией

Сотни испанских фермеров на тракторах заблокировали границу с Францией в преддверии выборов в Европарламент. Об этом пишет испанское издание The Olive Press.

Акция протеста началась утром во вторник по инициативе группы «Крестьянский бунт» при участии французских аграриев. Блокады охватили все пограничные пункты пропуска от Басконии до Каталонии. В районе Ла-Хонкеры около 40 тракторов из близлежащего Фигереса перекрыли трассу АР-7. Протест продлится сутки, пишет издание.

Фермеры недовольны сельскохозяйственной политикой ЕС и требуют улучшить продовольственную безопасность. Они призывают Мадрид и Париж начать переговоры для решения проблем, в том числе изменить правила импорта, позволяющие иностранным производителям демпинговать.

Аграрии добиваются приоритета для местной продукции и снижения «зеленых» налогов на энергию, используемую в производстве. Группа пригрозила не останавливаться, пока требования не будут выполнены, уточняет газета.

Каталонская ассоциация дальнобойщиков раскритиковала «радикальный» протест, из-за которого более 11 тысяч грузовиков не могут пересечь границу, неся миллионные убытки. Крупнейший сельхозсоюз Каталонии счел протесты нелегитимными в период выборной кампании.

В феврале фермерские акции парализовали дороги по всей Испании. Протестующие призывали приостановить переговоры о торговых сделках ЕС с Новой Зеландией, Чили, Кенией и другими странами, ссылаясь на нечестную конкуренцию импорта.

До этого стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами.

Ранее польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Украиной.