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В Дагестане чиновница устроила на работу семью и «заработала» более 1,9 млн рублей

В Дагестане чиновницу подозревают в незаконном заработке более 1,9 млн рублей

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Pixabay

Чиновницу из Дагестана подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, специалист администрации одного из микрорайонов злоупотребила доверием и устроила на работу в местную школу себя, мужа, сына и дочь.

Помимо этого, в период с 2017 по 2020 год женщина и ее семья фактически не работали, но получали зарплату. Общая сумма начислений составила более 1,9 миллиона рублей. Их женщина использовала по своему усмотрению.

«Своими преступными действиями женщина нанесла ущерб государству в особо крупном размере», – сообщается в публикации.

В отношении россиянки возбуждено дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители проводят расследование.

До этого в Петербурге нашли уроженца Азербайджана, которого подозревают в фиктивной регистрации 400 мигрантов. Мужчина вносил данные в бланки иностранцев, после чего его «клиенты» отправлялись в отдел по вопросам миграции. Предположительно, к делу причастны сотрудники МВД.

Ранее в Свердловской области предложили проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ.

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